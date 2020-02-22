Нервное начало: "Динамо" с трудом дожало "Ворсклу", а Буяльский забил невероятный гол

Решающий мяч залетел в ворота уже на 91-й минуте встречи при пустых трибунах

Сегодня, 22 февраля, после зимнего перерыва в Украине возобновился чемпиона страны по футболу. В Киеве "Динамо" проводило матч с "Ворсклой" при пустых трибунах, и эта встреча получилась ой какой нервной. Полтавчане не стушевались, пропустив первыми, сумели отыграться и едва не увезли из столицы ничью, но команда Михайличенко таки вырвала победу уже на последних минутах встречи – 2:1.

Первым тайм на стадионе имени Лобановского прошел без забитых мячей. Вернее – без засчитанных, поскольку взятие ворот Шабанова отменили из-за офсайда. Был хороший момент и у "Ворсклы", но Кулач, который откликнулся на прострел справа, пробил слабовато и вратарь без труда зафиксировал мяч. Под занавес тайма Миколенко выскочил на свидание с голкипером по левому флангу, но пробил в сетку с внешней стороны. А через четыре минуты после перерыва "Динамо" таки открыло счет стараниями Буяльского, который, казалось, навешивал справа, но мяч перелетел через вратаря и опустился в сетку.

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"Ворскла" неожиданно сравняла счет на 63-й минуте – Степанюк откликнулся на навес с правого фланга и головой пробил мимо Бущана. И в дальнейшем полтавчане не только хладнокровно отбивались от атак киевлян, но и пытались организовать свои. Тем не менее, последнее слово осталось за хозяевами – после удара Русина голкипер парировал мяч, но Вербич ножницами добил его в сетку. На 91-й минуте "Динамо" вырвало победу 2:1 и осталось вторым в турнирной таблице.

Отметим, что в первом круге текущего чемпионата "Динамо" разгромило "Ворсклу" в Полтаве со счетом 5:0.

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