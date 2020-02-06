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"Динамо" проведет матч без зрителей: апелляцию киевлян отклонили

6 февраля, 13:59

У киевского клуба есть возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде

"Динамо" vs "Шахтер"

"Динамо" vs "Шахтер" / Фото: Facebook

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отклонила апелляцию "Динамо" на решение УАФ по расистским призывам болельщиков киевлян на матче с "Шахтером". Апелляция полностью отклонена – киевляне должны заплатить 500 тысяч гривен штрафа и провести один матч без зрителей.

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У "Динамо" остается еще возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Также пока неизвестно, какой именно матч без зрителей проведет команда Михайличенко.

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Напомним, что во время матча чемпионата Украины, когда киевское "Динамо" играло с донецким "Шахтером", фанаты киевлян выкрикивали расистские фразы в адрес бразильского футболиста "Шахтера" Тайсона. Игрок показал сектору фанатов "Динамо" средний палец, а затем расплакался.

Смотрите инцидент с Тайсоном:

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Кстати, "Динамо" разгромило лидера чемпионата Словении в товарищеском матче. Киевляне провели первый контрольный матч на втором сборе в Турции.

Смотрите, как на первом сборе "Шахтер" переиграл "Словацко" – 1:0

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: ФФУ

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