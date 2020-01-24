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Один из лидеров "Шахтера" травмировался и пропустит несколько месяцев

24 января, 21:49

Манор Соломон не сможет помочь команде в матчах Лиги Европы

Манор Соломон

Манор Соломон

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Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон получил травму и выбыл на длительное время. Ранее мы писали, что "Шахтер" и "Арсенал" ведут реальные переговоры о переходе украинца и даже названа сумма.

"Тяжелые дни для меня — я снова получил травму в том же месте. Я пропущу следующие несколько месяцев, но вернусь сильнее, чем когда-либо", — написал Соломон в Instagram.

20-летний израильтянин 20 января отправился с "Шахтером" на первый сбор в Турцию. Таким образом, Манор пропустит оба матча Лиги Европы с "Бенфикой".

Хавбек уже получал травму в ноябре, тогда он пропустил 3,5 недели. Повторно футболист повредился в декабре. В текущем сезоне Соломон забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 18 матчах за донецкий клуб.

Также мы рассказывали, что в УПЛ решили изменить календарь ради сборной Украины. Украинская Премьер-лига изменит календарь концовки сезона в интересах сборной Украины, которая в мае начнет подготовку к финальной части чемпионата Европы-2020.

Смотрите, как забивал Соломон в матче "Манчестер Сити" – "Шахтер":

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Манор Соломон

Источник: Сегодня|Спорт

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