Официально: во Львове создадут народный клуб на базе "Карпат"

"Карпаты" на дне турнирной таблицы / Фото: Facebook

Львовские "Карпаты" сделали официальное заявление, в котором согласились бесплатно передать общине Львова корпоративные права клуба.

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"Вся "зелено-белая" семья приветствует историческое решение Львовского городского совета и принятия решения о создании Народной команды. Дата 13 февраля 2020 навсегда войдет в славную историю "Карпат": единогласным голосованием депутатского корпуса Львовского горсовета было принято решение о создании Народной команды. "Карпаты" переходят в собственность общины города Львова.

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Особую благодарность хотим выразить в адрес городского головы Львова Андрея Садового, чей вклад в создание Народной команды трудно переоценить, инициатора, идейного вдохновителя решения, Григория Козловского, председателей фракций, всего депутатского корпуса. Как известно, согласно условиям создания Народной команды "Карпаты", за которое проголосовали депутаты, основным из них является следующее: "Безвозмездная передача корпоративных прав ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты" в собственность территориальной громады. Львова".

ФК "Карпаты" официально сообщает, что КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА БУДУТ БЕСПЛАТНО переданы в собственность общины города, как этого и требует текст постановления", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Карпат".

После 18-ти сыгранных туров "Карпаты" занимают последнее место в УПЛ, имея в активе 11 очков.

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