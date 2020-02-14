Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Официально: во Львове создадут народный клуб на базе "Карпат"

14 февраля, 13:51

Корпоративные права "Карпат" бесплатно передадут Львову

"Карпаты" на дне турнирной таблицы

"Карпаты" на дне турнирной таблицы / Фото: Facebook

Львовские "Карпаты" сделали официальное заявление, в котором согласились бесплатно передать общине Львова корпоративные права клуба.

Читайте также: для кого играть в дневное время в будни? Опубликовали расписание ближайших матчей чемпионата Украины

"Вся "зелено-белая" семья приветствует историческое решение Львовского городского совета и принятия решения о создании Народной команды. Дата 13 февраля 2020 навсегда войдет в славную историю "Карпат": единогласным голосованием депутатского корпуса Львовского горсовета было принято решение о создании Народной команды. "Карпаты" переходят в собственность общины города Львова.

Реклама

Особую благодарность хотим выразить в адрес городского головы Львова Андрея Садового, чей вклад в создание Народной команды трудно переоценить, инициатора, идейного вдохновителя решения, Григория Козловского, председателей фракций, всего депутатского корпуса. Как известно, согласно условиям создания Народной команды "Карпаты", за которое проголосовали депутаты, основным из них является следующее: "Безвозмездная передача корпоративных прав ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты" в собственность территориальной громады. Львова".

ФК "Карпаты" официально сообщает, что КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА БУДУТ БЕСПЛАТНО переданы в собственность общины города, как этого и требует текст постановления", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Карпат".

После 18-ти сыгранных туров "Карпаты" занимают последнее место в УПЛ, имея в активе 11 очков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Карпаты Львов

Источник: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спарринг
Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляциюЧУ по футболу
"Динамо" продолжает всех громить – на сей раз досталось команде из БаниЧУ по футболу
"Динамо" – "Олимпия": видеотрансляция спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"Наш штаб получил важные данные": Шева рассказал о просмотре украинских клубов в ТурцииЧУ по футболу
Зарплаты в
Зарплаты в "Динамо": Цыганков получает "белыми" 18 тыс. грн, Михайличенко – еще меньше – СМИЧУ по футболу
С утра пораньше
С утра пораньше "Шахтер" скромно обыграл латвийский "Вентспилс" в контрольном матче в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...