Для кого играть в дневное время в будни? Опубликовали расписание ближайших матчей чемпионата Украины

"Заря" часто играет в Запорожье / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила время начала матчей 21-го и 22-го туров. Пройдут они в самом начале весны, но время для некоторых поединков выбрано очень странное. Читайте мнение вратаря сборной Украины Андрея Лунина о том, что второй дивизион в Испании сильнее чемпионата Украины.

В среду, 4 марта, сразу три матча состоятся в неудобное для болельщиков время. "Мариуполь" с "Ворсклой" решили играть в рабочий день в 14:00! Не так далеко пошли и в двух других парах. Луганская "Заря" примет "Львов", а донецкий "Олимпик" – черниговскую "Десну" в 17:00. Два клуба, которые играют не в своих родных городах, решили начать матчи явно рановато для болельщиков, которые могли бы придти на стадионы. Вероятно, в данном случае принимались во внимание пожелания телеканалов. В тот же день в 19:00 встречаются "Карпаты" – "Александрия" и "Шахтер" – "Днепр-1".

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Напомним, первый после зимней паузы тур чемпионата Украины пройдет 22-23 февраля.

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