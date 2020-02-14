Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Для кого играть в дневное время в будни? Опубликовали расписание ближайших матчей чемпионата Украины

14 февраля, 13:43

Первые после паузы матчи УПЛ состоятся 22 февраля 2020 года

"Заря" часто играет в Запорожье

"Заря" часто играет в Запорожье / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила время начала матчей 21-го и 22-го туров. Пройдут они в самом начале весны, но время для некоторых поединков выбрано очень странное. Читайте мнение вратаря сборной Украины Андрея Лунина о том, что второй дивизион в Испании сильнее чемпионата Украины.

В среду, 4 марта, сразу три матча состоятся в неудобное для болельщиков время. "Мариуполь" с "Ворсклой" решили играть в рабочий день в 14:00! Не так далеко пошли и в двух других парах. Луганская "Заря" примет "Львов", а донецкий "Олимпик" – черниговскую "Десну" в 17:00. Два клуба, которые играют не в своих родных городах, решили начать матчи явно рановато для болельщиков, которые могли бы придти на стадионы. Вероятно, в данном случае принимались во внимание пожелания телеканалов. В тот же день в 19:00 встречаются "Карпаты" – "Александрия" и "Шахтер" – "Днепр-1".

Читайте, как в киевское "Динамо" приехали два бразильских полузащитника".

Реклама

Напомним, первый после зимней паузы тур чемпионата Украины пройдет 22-23 февраля.

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

Смотрите, как "Заря" разгромила "Олимпик" "в гостях" – на киевском стадионе "Динамо"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

телевидение футбол расписание чемпионат Украины премьер-лига

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спарринг
Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляциюЧУ по футболу
"Динамо" продолжает всех громить – на сей раз досталось команде из БаниЧУ по футболу
"Динамо" – "Олимпия": видеотрансляция спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"Наш штаб получил важные данные": Шева рассказал о просмотре украинских клубов в ТурцииЧУ по футболу
Зарплаты в
Зарплаты в "Динамо": Цыганков получает "белыми" 18 тыс. грн, Михайличенко – еще меньше – СМИЧУ по футболу
С утра пораньше
С утра пораньше "Шахтер" скромно обыграл латвийский "Вентспилс" в контрольном матче в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...