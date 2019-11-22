"Шахтер" – "Львов", "Динамо" – "Мариуполь": расписание и результаты 15-го тура чемпионата Украины

Все об уикенде в украинской Премьер-лиге - результаты, котировки и актуальная турнирная таблица

Футбольные страсти по-украински / Фото: Facebook

После двухнедельного перерыва, связанного с матчами сборных, на авансцену возвращается чемпионат Украины, в котором пришла пора поединков 15-го тура. Играют "Шахтер" vs "Львов", "Динамо" vs "Мариуполь", "Александрия" – "Заря". Ниже – расписание поединков тура и телетрансляций, обновляющиеся результаты, котировки букмекеров на исходы игр, а также актуальная турнирная таблица Премьер-лиги. Напомним, из-за скандала в матче "Шахтер" – "Динамо" команды УПЛ выходят на поле по-новому.

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Чемпионат Украины, 15 тур

Пятница, 22 ноября

19:00 Шахтер – Львов – 4:1

Голы: Мораес (11, 53, 77, пен), Алан Патрик (85) – Татарков (25)

Букм: 1.10 – 9.50 – 24.0

Суббота, 23 ноября

14:00 Александрия – Заря ТВ Футбол 2, oll.tv

Букм: 2.70 – 3.20 – 2.70

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17:00 Днепр-1 – Ворскла ТВ: УНИАН

Букм: 1.98 – 3.40 – 3.95

Воскресенье, 24 ноября

14:00 Карпаты – Олимпик ТВ: УНИАН

Букм: 2.46 – 3.25 – 2.95

14:00 Колос – Десна ТВ: Футбол 1, oll.tv

Букм: 4.60 – 3.55 – 1.82

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17:00 Динамо – Мариуполь ТВ: 2+2

Букм: 1.22 – 6.30 – 13.0

Напомним, в преддверии 15-го тура "Динамо" было наказано матчем без зрителей из-за расистских оскорблений ультрас киевского клуба в адрес бразильцев "Шахтера" Тайсона и Дентиньо. Однако на игру команды Алексея Михайличенко с "Мариуполем" это решение КДК не распространяется по той причине, что оно еще не вступило в силу, так как киевский клуб намерен его обжаловать.

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Обзор скандального матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Добавим, что во время паузы в чемпионате сборная Украины провела два матча – одолела в товарищеской встрече Эстонию (1:0) и разошлась миром в заключительном поединке отбора Евро-2020 с Сербией (2:2). Хотя жеребьевка финальной части чемпионата Европы состоится 30 ноября, уже известно, что одним из соперников команды Шевченко на Евро-2020 будут Нидерланды.

Обзор матча Украина – Эстония (1:0)

Сербия – Украина – 2:2: обзор матча в Белграде

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