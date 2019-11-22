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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – "Львов", "Динамо" – "Мариуполь": расписание и результаты 15-го тура чемпионата Украины

22 ноября, 21:07

Все об уикенде в украинской Премьер-лиге - результаты, котировки и актуальная турнирная таблица

Футбольные страсти по-украински

Футбольные страсти по-украински / Фото: Facebook

После двухнедельного перерыва, связанного с матчами сборных, на авансцену возвращается чемпионат Украины, в котором пришла пора поединков 15-го тура. Играют "Шахтер" vs "Львов", "Динамо" vs "Мариуполь", "Александрия" – "Заря". Ниже – расписание поединков тура и телетрансляций, обновляющиеся результаты, котировки букмекеров на исходы игр, а также актуальная турнирная таблица Премьер-лиги. Напомним, из-за скандала в матче "Шахтер" – "Динамо" команды УПЛ выходят на поле по-новому.

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Чемпионат Украины, 15 тур

Пятница, 22 ноября

19:00 Шахтер – Львов – 4:1
Голы: Мораес (11, 53, 77, пен), Алан Патрик (85) – Татарков (25)
Букм: 1.10 – 9.50 – 24.0

Суббота, 23 ноября

14:00 Александрия – Заря ТВ Футбол 2, oll.tv
Букм: 2.70 – 3.20 – 2.70

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17:00 Днепр-1 – Ворскла ТВ: УНИАН
Букм: 1.98 – 3.40 – 3.95

Воскресенье, 24 ноября

14:00 Карпаты – Олимпик ТВ: УНИАН
Букм: 2.46 – 3.25 – 2.95

14:00 Колос – Десна ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букм: 4.60 – 3.55 – 1.82

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17:00 Динамо – Мариуполь ТВ: 2+2
Букм: 1.22 – 6.30 – 13.0

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
15
14
1
0
44
7
37
43
Забитые 44
Пропущеные 7
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ЗаряЗаряЗар
14
8
4
2
29
12
17
28
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДинамоДинамоДин
14
8
3
3
28
9
19
27
Забитые 28
Пропущеные 9
Разница 19
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
14
7
3
4
17
14
3
24
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н П В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
14
4
3
7
12
23
-11
15
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: Н В В В П
8
КолосКолосКол
14
4
2
8
10
27
-17
14
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
15
3
2
10
11
28
-17
11
Забитые 11
Пропущеные 28
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П П Н
12
ВорсклаВорсклаВор
14
2
2
10
9
28
-19
8
Забитые 9
Пропущеные 28
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П Н

Напомним, в преддверии 15-го тура "Динамо" было наказано матчем без зрителей из-за расистских оскорблений ультрас киевского клуба в адрес бразильцев "Шахтера" Тайсона и Дентиньо. Однако на игру команды Алексея Михайличенко с "Мариуполем" это решение КДК не распространяется по той причине, что оно еще не вступило в силу, так как киевский клуб намерен его обжаловать.

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Обзор скандального матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0)

Добавим, что во время паузы в чемпионате сборная Украины провела два матча – одолела в товарищеской встрече Эстонию (1:0) и разошлась миром в заключительном поединке отбора Евро-2020 с Сербией (2:2). Хотя жеребьевка финальной части чемпионата Европы состоится 30 ноября, уже известно, что одним из соперников команды Шевченко на Евро-2020 будут Нидерланды.

Обзор матча Украина – Эстония (1:0)

Сербия – Украина – 2:2: обзор матча в Белграде

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Источник: Сегодня|Спорт

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