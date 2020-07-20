"Олимпик" назначил своего "кризисного менеджера" главным тренером клуба

Игорь Климовский лишится приставки "исполняющий обязанности" и приступит к подготовке "Олимпика" к новому сезону

"Олимпик", финишировавший девятым в чемпионате Украины 2019/2020, объявил о назначении Игоря Климовского наставником команды. До этого Климовский был исполняющим обязанности главного тренера, а теперь лишился приставки "и.о". Контракт со специалистом подписан на один сезон – до окончания чемпионата 2020/2021. В тренерский штаб вошли Руслан Уманец, Антон Дяченко, Владимир Тименко и Кирилл Мазур.

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"Климовский присоединился к "Олимпику" в 2001 году. На протяжении 18 лет специалист работал с молодежными составами дончан и подготовил за это время не одно поколение высококлассных футболистов", сообщается на официальном сайте "Олимпика".

В апреле прошлого года, после отставки Вячеслава Шевчука, Климовский впервые принял "Олимпик" в качестве и.о. главного тренера. Тогда команда находилась в шаге от вылета в Первую лигу, однако Климовский сумел переломить ситуацию и сохранить дончанам прописку в элите.

Игорь Климовский – тренер "Олимпика". Фото olimpik.com.ua

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Во второй раз 48-летний специалист временно возглавил клуб в октябре 2019-го. Тогда после пяти поражений на старте чемпионата в отставку был отправлен Жулио Сезар. И Климовский в первом же матче помог "Олимпику" заработать первое очко в сезоне в игре с киевским "Динамо".

Третье пришествие "кризисного менеджера", как его назвали эксперты, вновь припало на сложный период, когда из-за неудовлетворительных результатов испанец Висенте Гомес покинул команду. В последних матчах сезона "Олимпик" побеждал с крупным счетом (4:1 с "Мариуполем" и 5:1 со "Львовом").

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Полноценный контракт Климовского начинает действовать с 27 июля.

В своем последнем матче сезона 2019/2020 "Олимпик" на выезде разгромил "Львов" со счетом 5:1. Смотрите голы и обзор того поединка:

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