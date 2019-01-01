Перед Лигой Европы "Александрия" усилилась французским полузащитником

На два года контракт с командой подписал Жоау Тейшейра

Новичок "Александрии" Жоау Тейшейра / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Футбольный клуб "Александрия" пополнился новым игроком. Контракт с командой подписал 23-летний французский полузащитник Жоау Тейшейра. Соглашение с футболистом рассчитано на два года. В "Александрии" Тейшейра будет выступать под №57.

Начинал свою карьеру Жоау в молодежной команде "Метца", французских "Сар-Юнионе" и "Сарргемене", поле чего поиграл в португальской "Фатиме" и молдовском "Зимбру".

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Последним клубом Тейшейры был румынский клуб "Политехника" (Яссы), где в прошлом сезоне полузащитник сыграл 13 матчей и забил 3 гола (все с пенальти).

Напомним, в конце прошлой недели в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Александрия" попала в группу I, где ее соперниками будут "Вольсбург" (Германия), "Гент" (Бельгия) и "Сент-Этьен" (Франция).

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"Я бы выделил, наверное, "Гент" и "Вольфсбург". Это очень сильные команды. За "Сент-Этьеном" я не следил, поэтому не могу сказать, что там сейчас за команда. Надеюсь, что команды на самом деле не будут ставить нас на высокую ступень, будут немного расслаблены и начнут недооценивать "Александрию". Но то, что парни будут отдаваться на все 1000% я уверен. Думаю, что немного пошумим", – отметил директор команды Дмитрий Китаев.

В последнем туре УПЛ "Александрия" обыграла "Ворсклу" на выезде:



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