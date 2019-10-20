Первая победа с августа: "Мариуполь" обыграл "Днепр-1" в чемпионате Украины

"Мариуполь" одержал минимальную победу над "Днепр-1" в матче 11-го тура чемпионата Украины. Единственный гол в матче за восемь минут до конца встречи забил Валерий Федорчук. Напомним, что сегодня состоится центральный матч тура – встретятся третья и четвертая команды. Онлайн "Динамо" – "Александрия" уже есть на нашем сайте.

Эта победа стала для "Мариуполя" первой с августа месяца, когда был обыгран "Львов" (1:0). С тех пор команда Александра Бабича пять матчей в чемпионате Украины, дважды проиграла и три встречи свела вничью. Единственная победа в этот период припала на поединок Кубка Украины против "Руха" (1:0).

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"Днепр-1" продлил свою серию без побед до трех матчей – перед этим днепряне уступили "Динамо" и "Шахтеру".

"Мариуполь" – "Днепр-1" – 1:0

Гол: Федорчук (82)

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"Мариуполь": Гальчук, Дава, Кирюханцев (Полегенько, 80), Чоботенко, Танковский, Топалов (Чех, 86), Горбунов, Мишнев, Чурко (Путря, 74), Федорчук, Тищенко.

"Днепр-1": Юрчук, Шаповал, Логинов, Сафронов, Гуйе (Лопыренок, 74), Снижко (Батагов, 46), Кравченко, Назаренко, Когут, Чичиков (Коркишко, 33), Супряга.

Предупреждения: Снижко (29), Чоботенко (45), Кирюханцев (48), Тищенко (88).

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