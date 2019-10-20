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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Первая победа с августа: "Мариуполь" обыграл "Днепр-1" в чемпионате Украины

20 октября, 15:55

Команда Александра Бабича прервала серию из пяти матчей без побед

"Мариуполь" одержал минимальную победу над "Днепр-1" в матче 11-го тура чемпионата Украины. Единственный гол в матче за восемь минут до конца встречи забил Валерий Федорчук. Напомним, что сегодня состоится центральный матч тура – встретятся третья и четвертая команды. Онлайн "Динамо" – "Александрия" уже есть на нашем сайте.

Эта победа стала для "Мариуполя" первой с августа месяца, когда был обыгран "Львов" (1:0). С тех пор команда Александра Бабича пять матчей в чемпионате Украины, дважды проиграла и три встречи свела вничью. Единственная победа в этот период припала на поединок Кубка Украины против "Руха" (1:0).

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"Днепр-1" продлил свою серию без побед до трех матчей – перед этим днепряне уступили "Динамо" и "Шахтеру".

"Мариуполь" – "Днепр-1" – 1:0
Гол: Федорчук (82)

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"Мариуполь": Гальчук, Дава, Кирюханцев (Полегенько, 80), Чоботенко, Танковский, Топалов (Чех, 86), Горбунов, Мишнев, Чурко (Путря, 74), Федорчук, Тищенко.

"Днепр-1": Юрчук, Шаповал, Логинов, Сафронов, Гуйе (Лопыренок, 74), Снижко (Батагов, 46), Кравченко, Назаренко, Когут, Чичиков (Коркишко, 33), Супряга.

Предупреждения: Снижко (29), Чоботенко (45), Кирюханцев (48), Тищенко (88).

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
11
11
0
0
36
6
30
33
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
11
6
2
3
15
6
9
20
Забитые 15
Пропущеные 6
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ДинамоДинамоДин
10
6
2
2
22
7
15
20
Забитые 22
Пропущеные 7
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В П
4
АлександрияАлександрияАле
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н В В
5
ЗаряЗаряЗар
11
5
4
2
19
11
8
19
Забитые 19
Пропущеные 11
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В Н П
6
КолосКолосКол
11
4
2
5
9
21
-12
14
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П П В Н В
7
МариупольМариупольМар
11
3
4
4
9
16
-7
13
Забитые 9
Пропущеные 16
Разница -7
Результаты последних матчей: В Н П П Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
11
3
2
6
10
14
-4
11
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
9
КарпатыКарпатыКар
11
2
3
6
8
15
-7
9
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П В
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
11
2
2
7
7
16
-9
8
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
2
7
5
20
-15
5
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н П

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чемпионат Украины ФК Мариуполь Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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