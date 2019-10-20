"Динамо" – "Александрия": онлайн матча чемпионата Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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В воскресенье, 20 октября, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 11-го тура чемпионата Украины: киевское "Динамо" примет "Александрию". Матч начнется в 17:00. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча с описанием всех опасных моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "АЛЕКСАНДРИЯ" – 0:0

На поле сойдутся не только призеры прошлого сезона, но и претенденты на медали в текущем. На данный момент "Динамо" идет в турнирной таблице третьим и опережает "Александрию" на одно очко. Победитель сегодняшнего матча поднимется на вторую строчку, ведь "Десна" вчера уступила "Заре" (1:2) и очков в этом туре уже не наберет.

Как "Динамо" обыграло "Колос" в прошлом туре

"Александрия" хорошо играет в обороне и ждет наших ошибок. Еще будем просматривать видео, как они играли в последних поединках. Главная задача на матч – добыть три очка. Готовимся в привычном режиме", – поделился ожидании игры полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич.

Отметим, что после очной встречи команды проведут матчи в Лиге Европы – "Динамо" предстоит домашний поединок против "Копенгагена", а "Александрия" отправится в гости к "Сент-Этьену".

"Мы понимаем, что сейчас нам предстоит очень сложный период: три игры за одну неделю. С такими командами, как "Динамо", "Сент-Этьен" и "Шахтер". Это будет очень сложно, но непосредственно мы готовились пока что к "Динамо". Тщательно изучали соперника. Ничего нового мы не придумаем, все зависит от физической и психологической готовности команды, которые на хорошем уровне. В последнем матче чемпионата мы победили, это – самое главное, поскольку есть гандикап очков, чтобы спокойнее играть против "Динамо", – отметил главный тренер александрийцев Владимир Шаран.

Как "Александрия" одолела "Карпаты":

Команды провели между собой 21 поединок. 15 побед отпраздновало "Динамо", две – на счету "Александрии", еще четыре встречи победителя не выявили.

Как мы писали ранее, "Динамо" не сможет рассчитывать на четверых игроков основного состава. Бурда и Бойко надолго отправились в лазарет, а Беседин и Шепелев пропускают матч из-за дисквалификаций.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.40, на ничью – 4.00, на победу "Александрии" – 7.25.

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