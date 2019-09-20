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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Пока ждали скорую: врачи "Олимпика" помогли пострадавшим в жутком ДТП – фото с места аварии

20 сентября, 19:36

Квалификация докторов футбольной команды пригодилась вовсе не во время матча

Оказание медпомощи врачами "Олимпика"

Оказание медпомощи врачами "Олимпика" / Фото: Instagram

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По дороге из Киева во Львов на субботний матч восьмого тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Олимпик" сделал внеплановую остановку. Причиной стало ДТП с участием грузовика и легкового авто. Проезжая мимо места аварии, "олимпийцы" остановились, чтобы клубные врачи оказали помощь пострадавшим.

"Доктор команды Юрий Кривенко оказал пострадавшим первую медицинскую помощь, – сообщил Instagram донецкого "Олимпика". – К счастью, все участники аварии остались живы. "Олимпийцы" обогрели их чаем и снабдили теплыми вещами. Дождавшись приезда полиции и кареты скорой помощи, дончане продолжили свой путь"

"Друзья, будьте осторожны на дороге!!!" – призывают в донецком "Олимпике"

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Отметим, что с двумя очками после семи туров "Олимпик" занимает последнее место в чемпионате Украины. Но, похоже, у дончан есть все шансы в ближайшее время выбраться с дна турнирной таблицы. По крайней мере, уже в первой игре под руководством нового главного тренера Весенте Гомеса "Олимпик" лишь чудом не обыграл на выезде участника Лиги Европы "Мариуполь".

Смотрите обзор матча "Мариуполь" – "Олимпик" (1:1)

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ДТП чемпионат Украины Олимпик Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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