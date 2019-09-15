Пенальти, два гола и 23 удара в дерби Донбасса: обзор матча "Мариуполь" – "Олимпик"

Испанский тренер Висенте Гомес лишь чудом не смог стартовать с победы у руля "олимпийцев"

"Мариуполь" vs "Олимпик" / Фото: Facebook

Висенте Гомес с ничьей дебютировал у руля "Олимпика". В выездном дерби Донбасса подопечные экс-тренера "Динамо" разошлись миром с "Мариуполем" – 1:1. Однако для Гомеса эта ничья стала равноценной поражению, ведь по ходу поединка его команда выглядела на голову сильнее, превзошла азовцев по ударам (17:6), и по угловым (10:2).

Обзор матча "Мариуполь" – "Олимпик" (1:1)

Да что там говорить, если при счете 1:1 "Олимпик" должен был забивать победный мяч с пенальти, но вратарь "Мариуполя" Худжамов парировал удар Политыло. Словом, как "Олимпик" не выиграл – уму непостижимо!

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"Мариуполь" – "Олимпик! – 1:1

Голы: Кирюханцев, 42 – Имери, 58

"Мариуполь": Худжамов – Кирюханцев, Быков, Чоботенко, Горбунов (Яворский, 46) – Федорчук, Чех (Тищенко, 81) – Чурко, Мишнев, Топалов (Кащук, 65) – Вакула

"Олимпик": Крынский – Ксенз, Лукьянчук, Цымбалюк, Зотько, Е.Пасич - Завийский (Фабиньо, 64), Политыло, Тейшера – Имери (Г.Пасич, 64), Матар (Джеффри, 83)

Предупреждения: Топалов, Быков, Яворский, Вакула — Лукьянчук, Цымбалюк, Ксенз

На 62-й минуте Политыло ("Олимпик") не реализовал пенальти (вратарь)

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