"Порой кажется, что у нас в городе не карантин, а просто обычные дни": игрок "Динамо" рассказал о карантине

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о том, как проходит день на карантине в условиях пандемии. Кстати, молодой футболист "Динамо" бесплатно раздавал в Киеве маски пенсионерам.

"Тренируюсь по программе, которую нам дали. Соблюдаю все правила самоизоляции, из дому выхожу только на пробежку да изредка за продуктами. В свободное время смотрю фильмы, сериалы, играю в Counter-Strike на компьютере, как и другие ребята, читаю книгу по психологии. Естественно, носим маски, регулярно моем руки с мылом и дезинфицируем. Хотя порой кажется, что у нас в городе не карантин, а просто обычные дни: на улицах много людей, а на дорогах – пробки.

Маски было непросто найти, но девушка помогла, и мы обеспечили семью, а дезинфицирующее средство купил в супермаркете – забрал последнее, скупил все, что оставалось. Потом поделился с Колей Шапаренко и другими ребятами, которые просили и сами не могли найти в продаже", – отметил Цитаишвили.