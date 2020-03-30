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"Порой кажется, что у нас в городе не карантин, а просто обычные дни": игрок "Динамо" рассказал о карантине

30 марта, 10:24

Максим Перепелица

Георгий Цитаишвили читает книгу по психологии и играет в Counter-Strike

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о том, как проходит день на карантине в условиях пандемии. Кстати, молодой футболист "Динамо" бесплатно раздавал в Киеве маски пенсионерам.

"Тренируюсь по программе, которую нам дали. Соблюдаю все правила самоизоляции, из дому выхожу только на пробежку да изредка за продуктами. В свободное время смотрю фильмы, сериалы, играю в Counter-Strike на компьютере, как и другие ребята, читаю книгу по психологии. Естественно, носим маски, регулярно моем руки с мылом и дезинфицируем. Хотя порой кажется, что у нас в городе не карантин, а просто обычные дни: на улицах много людей, а на дорогах – пробки.

Маски было непросто найти, но девушка помогла, и мы обеспечили семью, а дезинфицирующее средство купил в супермаркете – забрал последнее, скупил все, что оставалось. Потом поделился с Колей Шапаренко и другими ребятами, которые просили и сами не могли найти в продаже", – отметил Цитаишвили.

Смотрите, как киевское "Динамо" билось в плей-офф Юношеской лиги УЕФА с загребским "Динамо":

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чемпионат Украины Динамо Киев коронавирус Георгий Цитаишвили

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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