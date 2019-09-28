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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Репетиция перед Европой: обзор матча "Александрия" – "Львов" в чемпионате Украины

28 сентября, 22:41

Голы и лучшие моменты матча 9-го тура чемпионата Украины

В 9-м туре чемпионата Украины "Александрия" обыграла "Львов" на домашнем стадионе. Победу и второе место в турнирной таблице команде Владимира Шарана принесли точные удары Банады и Безбородько. "Львов" остается на предпоследнем месте.

Этот матч стал для "Александрии" репетицией перед матчем второго тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Гента", цвета которого защищают украинцы Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус. Поединок пройдет 3 октября во Львове.

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"Александрия" – "Львов" – 2:0
Голы: Банада (35), Безбородько (90)

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Бабогло, Бухал, Пашаев, Банада, Ковалец (Довгий, 67), Шастал (Безбородько, 57), Третьяков, Гречишкин, Лучкевич (Задерака, 82).

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"Львов": Бандура, Борзенко, Люлька, Квасный, Братков, Рафаэл Сабино, Мартан, Педро Витор, Богунов (Зубков, 77), Пернамбуко, Ренан Абнер (Филипе, 85).

Предупреждения: Педро Витор (8), Мирошниченко (41), Банада (54), Гречишкин (72), Мартан (72).

Напомним, что сегодня ранее "Колос" на выезде обыграл "Карпаты" (2:1) и вышел на третье место в турнирной таблице. Матч не обошелся без ошибки главного арбитра, который ошибочно выдал предупреждение не тому игроку, а настоящий нарушитель правил избежал удаления.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
9
9
0
0
28
6
22
27
Забитые 28
Пропущеные 6
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В В В
2
АлександрияАлександрияАле
9
5
1
3
12
11
1
16
Забитые 12
Пропущеные 11
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В В П
3
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
4
ДинамоДинамоДин
8
4
2
2
16
7
9
14
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В П Н Н
5
КолосКолосКол
9
4
2
3
9
11
-2
14
Забитые 9
Пропущеные 11
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н В П П
6
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
8
МариупольМариупольМар
8
2
3
3
7
11
-4
9
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н В П
9
КарпатыКарпатыКар
9
2
2
5
7
13
-6
8
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В Н П
10
ВорсклаВорсклаВор
9
2
1
6
8
18
-10
7
Забитые 8
Пропущеные 18
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
9
2
0
7
7
16
-9
6
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: П П П П В
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

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обзор видео голов чемпионат Украины ФК Александрия ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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