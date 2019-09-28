Репетиция перед Европой: обзор матча "Александрия" – "Львов" в чемпионате Украины

В 9-м туре чемпионата Украины "Александрия" обыграла "Львов" на домашнем стадионе. Победу и второе место в турнирной таблице команде Владимира Шарана принесли точные удары Банады и Безбородько. "Львов" остается на предпоследнем месте.

Этот матч стал для "Александрии" репетицией перед матчем второго тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Гента", цвета которого защищают украинцы Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус. Поединок пройдет 3 октября во Львове.

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"Александрия" – "Львов" – 2:0

Голы: Банада (35), Безбородько (90)

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Бабогло, Бухал, Пашаев, Банада, Ковалец (Довгий, 67), Шастал (Безбородько, 57), Третьяков, Гречишкин, Лучкевич (Задерака, 82).

"Львов": Бандура, Борзенко, Люлька, Квасный, Братков, Рафаэл Сабино, Мартан, Педро Витор, Богунов (Зубков, 77), Пернамбуко, Ренан Абнер (Филипе, 85).

Предупреждения: Педро Витор (8), Мирошниченко (41), Банада (54), Гречишкин (72), Мартан (72).

Напомним, что сегодня ранее "Колос" на выезде обыграл "Карпаты" (2:1) и вышел на третье место в турнирной таблице. Матч не обошелся без ошибки главного арбитра, который ошибочно выдал предупреждение не тому игроку, а настоящий нарушитель правил избежал удаления.

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