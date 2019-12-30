С огромным отрывом: болельщики назвали лучшего футболиста "Шахтера" в 2019 году

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Болельщики определили лучшего игрока донецкого "Шахтера" по итогам 2019 года. В опросе на официальных страницах клуба в соцсетях и в мессенджерах приняли участие в общей сложности 11 675 респондентов. Претендентами на победу были лучшие игроки прошедших месяцев – Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Пятов, Тайсон и Тарас Степаненко.

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Триумфатором года стал вратарь Андрей Пятов, которого поддержали более половины опрашиваемых (6 134 голоса). Места со второго по четвертое с некоторой разницей в баллах заняли Тарас Степаненко (1 852), Тайсон (1 620) и Жуниор Мораес (1 455), а Марлос финишировал пятым (614).

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Андрей Пятов – самый опытный футболист в сегодняшнем составе "Шахтера". В ноябре он вошел в топ-3 клуба за всю историю по числу игр (449). Уже шесть раз Андрей признавался лучшим голкипером Украины (2010, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019). В 2019 году Пятов провел за "горняков" 39 матчей, 19 из которых – сухие, а всего за карьеру в "Шахтере" у него 210 поединков без пропущенных мячей.

Добавим, что в 2018 году лучшим игроком года стал Тайсон, в 2016 и 2017 – Марлос, а еще раньше признания болельщиков удостаивались Алекс Тейшейра (2015) и Дарио Срна (2014).

Ранее мы писали, что Пятов назван лучшим вратарем отборочного цикла Евро-2020. В семи матчах голкипер сборной Украины пропустил лишь от Люксембурга и от Роналду – со спорного пенальти.

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