"С такими трактовками правил в УПЛ будут доигрывать 5 на 5": Вацко разносит VAR

Известный эксперт считает, что в Украине за более серьезные нарушения давали максимум желтую карточку

Известный украинский комментатор Виктор Вацко отреагировал на события в матче 20-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" – "Динамо" (3:1), в котором главный арбитр встречи Катерина Монзуль трижды использовала Систему видеопомощи арбитрам (VAR). После просмотров видеоповторов Монзуль удалила Буяльского и Полевого, а также назначила пенальти в ворота днепрян.

"Буяльского удалили при помощи VAR, потому что он в интервью сказал, что против VAR? На мой взгляд, слишком строгое решение арбитров. Аргументируют риском причинения серьезной травмы. Но все мы видели в УПЛ и более грубую игру, которую наказывали максимум желтой.

А теперь Полевому красная. Монзуль, по крайней мере, последовательная. Но с такими трактовками правил в УПЛ скоро будут доигрывать 5х5. Ведь замедленно много столкновений выглядят и воспринимаются значительно хуже, чем есть на самом деле", – написал Вацко в Twitter.

Напомним, что главным героем встречи стал нападающий "Днепр-1" Владислав Супряга. "Динамо" разрешило арендованному форварду сыграть против своей команды и тот "отплатил" им сполна, оформив хет-трик после выхода на замену.

Кто такой Владислав Супряга:

"Супряга, Супряга, Супряга – возрождение? Очень хочется верить. Матч не видел, все по делу? Это "Днепр-1" так хорош или "Динамо" так никак?", – задался вопросом в Twitter бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко.

Обзор матча "Днепр-1" – "Динамо":

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