Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Сельский клуб обыграл "Карпаты" и обошел "Динамо" в чемпионате Украины

28 сентября, 18:58

"Колос" поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Дебютант Премьер-лиги "Колос" из Ковалевки обыграл львовские "Карпаты" в матче 9-го тура чемпионата Украины. Все голы в матче были забиты еще до перерыва – гости забили быстрый гол уже на восьмой минуте, хозяева в середине первого тайма счет сравняли, но Колос перед самым свистком на перерыв вновь вышел вперед.

Благодаря этой победе "Колос" вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, опередив киевское "Динамо", но команда Алексея Михайличенко имеет матч в запасе – завтра они сыграют против "Днепр-1".

"Карпаты" – "Колос" – 1:2
Голы: Назарина (28) – Смирный (8), Волков (44)

Реклама

"Карпаты": Пидкивка, Халль, Дубинчак, Вакуленко, Мартинс, Ди Франко (Лоренцен, 76), Назарина, Клец (Войкович, 65), Понде, Жоао Диого, Кириленко (Бойчук, 58).

"Колос": Волынец, Черноморец, Максименко, Зозуля, Парамонов, Ильин (Кожушко, 80), Ориховский, Костышин (Рябов, 69), Волков, Нехтий, Смирный (Кизилатеш, 56).

В тренде
Выбираем мисс сборной Украины на ЧМ по легкой атлетике: голосуй за красоток!
Юлия Левченко

Предупреждения: Клец (2), Ориховский (4), Костышин (5), Жоао Диого (26), Назарина (28), Парамонов (67), Вакуленко (71), Кизилатеш (73), Черноморец (74), Нехтий (83).

Напомним, что в прошлом туре "Колос" отобрал очки у представителя Лиги Европы "Александрии".

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
9
9
0
0
28
6
22
27
Забитые 28
Пропущеные 6
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
3
ДинамоДинамоДин
8
4
2
2
16
7
9
14
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В П Н Н
4
КолосКолосКол
9
4
2
3
9
11
-2
14
Забитые 9
Пропущеные 11
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н В П П
5
АлександрияАлександрияАле
8
4
1
3
10
11
-1
13
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П В
6
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
8
МариупольМариупольМар
8
2
3
3
7
11
-4
9
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н В П
9
КарпатыКарпатыКар
9
2
2
5
7
13
-6
8
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В Н П
10
ВорсклаВорсклаВор
9
2
1
6
8
18
-10
7
Забитые 8
Пропущеные 18
Разница -10
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
8
2
0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Карпаты Львов Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" одержало валидольную победу над "Мариуполем" и поднялось на третье место в Премьер-лигеЧУ по футболу
Михайличенко против Косовского и тест
Михайличенко против Косовского и тест "Шахтера" на Гагарина: видео всех матчей 8-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Тяжеловесы против представителей низших лиг: все результаты Кубка Украины
Тяжеловесы против представителей низших лиг: все результаты Кубка УкраиныЧУ по футболу
Маркевич назвал имя 16-летнего игрока, который будет звездой сборной Украины
Маркевич назвал имя 16-летнего игрока, который будет звездой сборной УкраиныФутбол
Где смотреть матч чемпионата Украины
Где смотреть матч чемпионата Украины "Мариуполь" – "Динамо"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...