Сельский клуб обыграл "Карпаты" и обошел "Динамо" в чемпионате Украины

"Колос" поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Дебютант Премьер-лиги "Колос" из Ковалевки обыграл львовские "Карпаты" в матче 9-го тура чемпионата Украины. Все голы в матче были забиты еще до перерыва – гости забили быстрый гол уже на восьмой минуте, хозяева в середине первого тайма счет сравняли, но Колос перед самым свистком на перерыв вновь вышел вперед.

Благодаря этой победе "Колос" вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, опередив киевское "Динамо", но команда Алексея Михайличенко имеет матч в запасе – завтра они сыграют против "Днепр-1".

"Карпаты" – "Колос" – 1:2

Голы: Назарина (28) – Смирный (8), Волков (44)

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"Карпаты": Пидкивка, Халль, Дубинчак, Вакуленко, Мартинс, Ди Франко (Лоренцен, 76), Назарина, Клец (Войкович, 65), Понде, Жоао Диого, Кириленко (Бойчук, 58).

"Колос": Волынец, Черноморец, Максименко, Зозуля, Парамонов, Ильин (Кожушко, 80), Ориховский, Костышин (Рябов, 69), Волков, Нехтий, Смирный (Кизилатеш, 56).

Предупреждения: Клец (2), Ориховский (4), Костышин (5), Жоао Диого (26), Назарина (28), Парамонов (67), Вакуленко (71), Кизилатеш (73), Черноморец (74), Нехтий (83).

Напомним, что в прошлом туре "Колос" отобрал очки у представителя Лиги Европы "Александрии".

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