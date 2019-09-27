"Динамо" в погоне за "Шахтером": расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины

"Динамо" на победной волне / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу пришла пора девятого тура. Лидер первенства "Шахтер", выигравший все восемь предыдущих поединков, на своем поле принимает "Ворсклу", которая в минувшее воскресенье была разгромлена киевским "Динамо". "Шахтер" -"Ворскла": где смотреть матч Премьер-лиги.

Обзор матча "Ворскла" – "Динамо" (0:5)

Ожившее же "Динамо" серию из трех побед над "Мальме", "Ворсклой" и "Мариуполем" попытается продлить в игре с "Днепром-1". Фишка этого поединка – противостояние чемпиона мира Владислава Супряги, выступающего за днепрян на правах аренды, против киевлян, которым он принадлежит. Напомним, в предыдущем туре Супряга пошел на нарушение закона, забив "Карпатам".Сейчас же у молодого нападающего есть шанс доказать "Динамо", что зря в столичном клубе его сочли, на данный момент, ненужным.

Отметим, что на неделе прошли матчи 1/16 Кубка Украины. После победы над "Карпатами" президент сенсационного "Ингульца" заявил: "Мы и "Динамо" сможем сделать!"

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Чемпионат Украины по футболу, 9 тур

Пятница, 27 сентября

19:00 "Шахтер" – "Ворскла"

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

Букмекеры: 1.11 – 8.6 – 31.0

Суббота, 28 сентября

17:00 "Карпаты" – "Колос"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.40 – 3.20 – 3.10

19:30 "Александрия" – "Львов"

ТВ: "Футбол 2", oll.tv

Букмекеры: 1.73 – 3.65 – 5.00

Воскресенье, 29 сентября

14:00 "Мариуполь" – "Десна"

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

Букмекеры: 2.70 – 3.15 – 2.75

17:00 "Динамо" – "Днепр-1"

ТВ: "2+2"

Букмекеры: 1.17 – 7.30 – 17.5

19:30 "Олимпик" – "Заря"

ТВ: "Футбол 1", oll.tv

Букмекеры: 3.90 – 3.50 – 1.96

Чемпионат Украины скучный? Не всегда! Смотрите обзор матча 7-го тура УПЛ "Шахтер" – "Заря" (4:3)

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