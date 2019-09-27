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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" в погоне за "Шахтером": расписание и результаты матчей 9-го тура чемпионата Украины

27 сентября, 17:09

"Горняки" принимают "Ворсклу", а Михайличенко намерен добыть четвертую победу кряду

"Динамо" на победной волне

"Динамо" на победной волне / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу пришла пора девятого тура. Лидер первенства "Шахтер", выигравший все восемь предыдущих поединков, на своем поле принимает "Ворсклу", которая в минувшее воскресенье была разгромлена киевским "Динамо". "Шахтер" -"Ворскла": где смотреть матч Премьер-лиги.

Обзор матча "Ворскла" – "Динамо" (0:5)

Ожившее же "Динамо" серию из трех побед над "Мальме", "Ворсклой" и "Мариуполем" попытается продлить в игре с "Днепром-1". Фишка этого поединка – противостояние чемпиона мира Владислава Супряги, выступающего за днепрян на правах аренды, против киевлян, которым он принадлежит. Напомним, в предыдущем туре Супряга пошел на нарушение закона, забив "Карпатам".Сейчас же у молодого нападающего есть шанс доказать "Динамо", что зря в столичном клубе его сочли, на данный момент, ненужным.

Отметим, что на неделе прошли матчи 1/16 Кубка Украины. После победы над "Карпатами" президент сенсационного "Ингульца" заявил: "Мы и "Динамо" сможем сделать!"

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Чемпионат Украины по футболу, 9 тур

Пятница, 27 сентября

19:00 "Шахтер" – "Ворскла"
ТВ: "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 1.11 – 8.6 – 31.0

Суббота, 28 сентября

В тренде
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17:00 "Карпаты" – "Колос"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.40 – 3.20 – 3.10

19:30 "Александрия" – "Львов"
ТВ: "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 1.73 – 3.65 – 5.00

Воскресенье, 29 сентября

14:00 "Мариуполь" – "Десна"
ТВ: "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 2.70 – 3.15 – 2.75

17:00 "Динамо" – "Днепр-1"
ТВ: "2+2"
Букмекеры: 1.17 – 7.30 – 17.5

19:30 "Олимпик" – "Заря"
ТВ: "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 3.90 – 3.50 – 1.96

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
8
8
0
0
24
6
18
24
Забитые 24
Пропущеные 6
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
3
ДинамоДинамоДин
8
4
2
2
16
7
9
14
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В П Н Н
4
АлександрияАлександрияАле
8
4
1
3
10
11
-1
13
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П В
5
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
7
КолосКолосКол
8
3
2
3
7
10
-3
11
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П П Н
8
МариупольМариупольМар
8
2
3
3
7
11
-4
9
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н В П
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
8
2
0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

Чемпионат Украины скучный? Не всегда! Смотрите обзор матча 7-го тура УПЛ "Шахтер" – "Заря" (4:3)

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Источник: Сегодня|Спорт

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