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"Шахтер" – "Динамо": как купить билеты на "украинское класико"

24 октября, 13:20

Гранды украинского футбола встретятся в рамках чемпионата страны 10 ноября

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" открыл продажу билетов на домашний матч чемпионата c киевским "Динамо в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Поединок пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" 10 ноября, время начала матча – 17:00. Стоимость билетов стартует от 50 грн, а желающим следить за поединком из VIP-ложи придется выложить 2 000 грн.

Отметим, что это будет первая встреча Луиша Каштру и Алексея Михайличенко в рамках чемпионата Украины. В последний раз в Премьер-лиге команды встречались 10 августа в Киеве. "Шахтер" победил 2:1 благодаря голам Мораеса и Марлоса.

Приобрести их можно:

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  • в кассах ОСК "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00);
  • онлайн на shakhtar.com;
  • в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store);
  • в сети терминалов Alfapay (все станции метро Харькова);
  • на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой).

Напомним, что 30 октября команды встретятся между собой в 1/8 Кубка Украины. Поединок состоится в Киеве на "Олимпийском". В прошлом сезоне гранды сошлись в четвертьфинале национального Кубка и тогда в серии пенальти сильнее оказались "горняки".

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Видео серии пенальти матча "Шахтер" – "Динамо":

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источники: Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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