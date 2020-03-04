"Шахтер" – "Днепр-1": где смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

В среду, 4 марта, донецкий "Шахтер" проведет матч 21-го тура чемпионата Украины против "Днепр-1". Поединок пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове и начнется в 19:00. В прямом эфире матч покажут на ТВ и в интернете, также его можно будет пересмотреть в записи. "Шахтер" – "Днепр-1" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

Где смотреть "Шахтер" – "Днепр-1":

Футбол 1, live

Oll.tv (в подписке)

Футбол 2, среда, 23:10 (повтор)

Футбол 2, четверг, 10:20 (повтор)

Футбол 2, четверг, 16:30 (повтор)

Футбол 1, пятница, 06:10 (повтор)

Футбол 1, пятница, 19:35 (повтор)

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В первом круге "Шахтер" на выезде обыграл "Днепр-1" со счетом 2:0. Тогда забитыми голами отметились Жуниор Мораес и Тайсон.

"Шахтер" продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины, опережая ближайшего преследователя на 11 очков, при этом имеет матч в запасе. "Днепр-1" занимает восьмое место, но претендует на попадание в первую шестерку. Правда, для этого днепрянам нужно зацепиться за очки сегодня и в заключительном туре первого этапа обыграть "Мариуполь", а "Колос" должен проиграть "Шахтеру".

Смотрите, как "Шахтер" в предыдущем туре уступил "Ворскле":

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.14, на ничью – 6.75, на победу "Днепр-1" – 14.00.

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