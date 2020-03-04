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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – "Днепр-1": где смотреть матч чемпионата Украины

4 марта, 14:11

Александр Трикиша

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

В среду, 4 марта, донецкий "Шахтер" проведет матч 21-го тура чемпионата Украины против "Днепр-1". Поединок пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове и начнется в 19:00. В прямом эфире матч покажут на ТВ и в интернете, также его можно будет пересмотреть в записи. "Шахтер" – "Днепр-1" трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

Где смотреть "Шахтер" – "Днепр-1":

Футбол 1, live
Oll.tv (в подписке)
Футбол 2, среда, 23:10 (повтор)
Футбол 2, четверг, 10:20 (повтор)
Футбол 2, четверг, 16:30 (повтор)
Футбол 1, пятница, 06:10 (повтор)
Футбол 1, пятница, 19:35 (повтор)

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В первом круге "Шахтер" на выезде обыграл "Днепр-1" со счетом 2:0. Тогда забитыми голами отметились Жуниор Мораес и Тайсон.

"Шахтер" продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины, опережая ближайшего преследователя на 11 очков, при этом имеет матч в запасе. "Днепр-1" занимает восьмое место, но претендует на попадание в первую шестерку. Правда, для этого днепрянам нужно зацепиться за очки сегодня и в заключительном туре первого этапа обыграть "Мариуполь", а "Колос" должен проиграть "Шахтеру".

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Смотрите, как "Шахтер" в предыдущем туре уступил "Ворскле":

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.14, на ничью – 6.75, на победу "Днепр-1" – 14.00.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
20
17
2
1
51
10
41
53
Забитые 51
Пропущеные 10
Разница 41
Результаты последних матчей: П В В В Н
2
ДинамоДинамоДин
21
13
3
5
41
16
25
42
Забитые 41
Пропущеные 16
Разница 25
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
20
12
4
4
37
17
20
40
Забитые 37
Пропущеные 17
Разница 20
Результаты последних матчей: В В П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
11
3
6
33
14
19
36
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
5
АлександрияАлександрияАле
20
10
4
6
25
20
5
34
Забитые 25
Пропущеные 20
Разница 5
Результаты последних матчей: Н П В В П
6
КолосКолосКол
21
8
2
11
22
35
-13
26
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П В В П В
7
МариупольМариупольМар
20
5
7
8
18
32
-14
22
Забитые 18
Пропущеные 32
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
6
4
10
22
30
-8
22
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
4
11
16
33
-17
19
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: Н В В Н П
10
ОлимпикОлимпикОли
20
5
3
12
16
34
-18
18
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
20
5
2
13
14
35
-21
17
Забитые 14
Пропущеные 35
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П В
12
КарпатыКарпатыКар
20
2
6
12
17
36
-19
12
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н П П П

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чемпионат Украины Шахтер Донецк где смотреть Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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