"Шахтер" – "Днепр-1": онлайн матча чемпионата Украины

В среду, 4 марта, в 21-м туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграет с "Днепр-1" из Днепра. Матч пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" и начнется в 19:00. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов встречи.

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "ДНЕПР-1"

В прошлом туре обе команды отметились сенсационными результатами. "Горняки" неожиданно проиграли полтавской "Ворскле" со счетом 0:1 – отличился Руслан Степанюк. "Шахтер" потерпел первое поражение в сезоне в Премьер-лиге, но оправданием для команды Луиша Каштру является тот факт, что они играли резервным составом после тяжелого поединка против "Бенфики" в Лиге Европы. К тому же дончане имеют серьезный гандикап над преследователями, поэтому могут себе позволить некоторую расслабленность.

"Днепр-1" в предыдущем туре выдал еще более громкую сенсацию, обыграв киевское "Динамо" со счетом 3:1. Героем встречи стал арендованный у киевлян нападающий Владислав Супряга, оформивший хет-трик после выхода на замену. Благодаря этой победе днепряне стали на шаг ближе к первой шестерке чемпионата Украины. Но впереди у них матч против "Шахтера", а затем поединок против прямого конкурента за место в ТОП-6 "Мариуполя".

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Из-за дисквалификации поединок пропустит защитник "Днепр-1" Владимир Полевой, а у "Шахтера" дисквалифицированных нет, но продолжают находиться в лазарете Манор Соломон и Виктор Коваленко.

Луиш Каштру взял на матч в Харькове следующих игроков:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов

Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Майкон, Артем Бондаренко, Марлос, Тете, Тайсон, Евгений Коноплянка, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат

Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Майкон, Артем Бондаренко, Марлос, Тете, Тайсон, Евгений Коноплянка, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат Нападающий: Жуниор Мораес

В своей истории команды пересекались лишь дважды – по разу в Кубке и чемпионате страны. Обе встречи завершились победой "Шахтера" 2:0.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Днепр-1":

Не сомневаются букмекеры, что и в сегодняшней встрече победит "Шахтер": коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.14, на ничью – 6.75, на победу "Днепр-1" – 114.00.

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