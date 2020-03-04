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"Шахтер" – "Днепр-1": онлайн матча чемпионата Украины

4 марта, 12:21

Александр Трикиша

Мультимедийная трансляция поединка 21-го тура чемпионата Украины

В среду, 4 марта, в 21-м туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграет с "Днепр-1" из Днепра. Матч пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" и начнется в 19:00. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов встречи.

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "ДНЕПР-1"

В прошлом туре обе команды отметились сенсационными результатами. "Горняки" неожиданно проиграли полтавской "Ворскле" со счетом 0:1 – отличился Руслан Степанюк. "Шахтер" потерпел первое поражение в сезоне в Премьер-лиге, но оправданием для команды Луиша Каштру является тот факт, что они играли резервным составом после тяжелого поединка против "Бенфики" в Лиге Европы. К тому же дончане имеют серьезный гандикап над преследователями, поэтому могут себе позволить некоторую расслабленность.

"Днепр-1" в предыдущем туре выдал еще более громкую сенсацию, обыграв киевское "Динамо" со счетом 3:1. Героем встречи стал арендованный у киевлян нападающий Владислав Супряга, оформивший хет-трик после выхода на замену. Благодаря этой победе днепряне стали на шаг ближе к первой шестерке чемпионата Украины. Но впереди у них матч против "Шахтера", а затем поединок против прямого конкурента за место в ТОП-6 "Мариуполя".

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Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
20
17
2
1
51
10
41
53
Забитые 51
Пропущеные 10
Разница 41
Результаты последних матчей: П В В В Н
2
ДинамоДинамоДин
21
13
3
5
41
16
25
42
Забитые 41
Пропущеные 16
Разница 25
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
20
12
4
4
37
17
20
40
Забитые 37
Пропущеные 17
Разница 20
Результаты последних матчей: В В П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
11
3
6
33
14
19
36
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
5
АлександрияАлександрияАле
20
10
4
6
25
20
5
34
Забитые 25
Пропущеные 20
Разница 5
Результаты последних матчей: Н П В В П
6
КолосКолосКол
21
8
2
11
22
35
-13
26
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П В В П В
7
МариупольМариупольМар
20
5
7
8
18
32
-14
22
Забитые 18
Пропущеные 32
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
6
4
10
22
30
-8
22
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
4
11
16
33
-17
19
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: Н В В Н П
10
ОлимпикОлимпикОли
20
5
3
12
16
34
-18
18
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
20
5
2
13
14
35
-21
17
Забитые 14
Пропущеные 35
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П В
12
КарпатыКарпатыКар
20
2
6
12
17
36
-19
12
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н П П П

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"Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Из-за дисквалификации поединок пропустит защитник "Днепр-1" Владимир Полевой, а у "Шахтера" дисквалифицированных нет, но продолжают находиться в лазарете Манор Соломон и Виктор Коваленко.

Луиш Каштру взял на матч в Харькове следующих игроков:

  • Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
  • Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов
  • Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Майкон, Артем Бондаренко, Марлос, Тете, Тайсон, Евгений Коноплянка, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат
  • Нападающий: Жуниор Мораес

В своей истории команды пересекались лишь дважды – по разу в Кубке и чемпионате страны. Обе встречи завершились победой "Шахтера" 2:0.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Днепр-1":

Не сомневаются букмекеры, что и в сегодняшней встрече победит "Шахтер": коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.14, на ничью – 6.75, на победу "Днепр-1" – 114.00.

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