"Шахтер" – "Днепр-1": онлайн матча чемпионата Украины

В среду, 4 марта, в 21-м туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграет с "Днепр-1" из Днепра. Матч пройдет в Харькове на стадионе "Металлист" и начнется в 19:00. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов встречи.
ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "ДНЕПР-1"
В прошлом туре обе команды отметились сенсационными результатами. "Горняки" неожиданно проиграли полтавской "Ворскле" со счетом 0:1 – отличился Руслан Степанюк. "Шахтер" потерпел первое поражение в сезоне в Премьер-лиге, но оправданием для команды Луиша Каштру является тот факт, что они играли резервным составом после тяжелого поединка против "Бенфики" в Лиге Европы. К тому же дончане имеют серьезный гандикап над преследователями, поэтому могут себе позволить некоторую расслабленность.
"Днепр-1" в предыдущем туре выдал еще более громкую сенсацию, обыграв киевское "Динамо" со счетом 3:1. Героем встречи стал арендованный у киевлян нападающий Владислав Супряга, оформивший хет-трик после выхода на замену. Благодаря этой победе днепряне стали на шаг ближе к первой шестерке чемпионата Украины. Но впереди у них матч против "Шахтера", а затем поединок против прямого конкурента за место в ТОП-6 "Мариуполя".
Из-за дисквалификации поединок пропустит защитник "Днепр-1" Владимир Полевой, а у "Шахтера" дисквалифицированных нет, но продолжают находиться в лазарете Манор Соломон и Виктор Коваленко.
Луиш Каштру взял на матч в Харькове следующих игроков:
- Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
- Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов
- Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Майкон, Артем Бондаренко, Марлос, Тете, Тайсон, Евгений Коноплянка, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат
- Нападающий: Жуниор Мораес
В своей истории команды пересекались лишь дважды – по разу в Кубке и чемпионате страны. Обе встречи завершились победой "Шахтера" 2:0.
Букмекеры о матче "Шахтер" – "Днепр-1":
Не сомневаются букмекеры, что и в сегодняшней встрече победит "Шахтер": коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.14, на ничью – 6.75, на победу "Днепр-1" – 114.00.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк