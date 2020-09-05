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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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"Шахтер" неожиданно уступил "Олимпику" в товарищеском матче

5 сентября, 14:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чемпион Украины играл без 15 футболистов различных сборных

Пока в европейском футболе продолжается пауза для матчей национальных команд, некоторые клубы проводят товарищеские встречи, чтобы все игроки получали практики. В субботу в Киеве на УТК имени Банникова контрольный матч сыграли донецкие "Шахтер" и "Олимпик". Кстати, форвард "Шахтера" Жуниор Мораес очень хочет забить за сборную Украины.

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Сегодняшняя встреча завершилась несколько неожиданно: скромный "Олимпик" сумел обыграть "горняков" со счетом 2:1. Правда, среди подопечных Луиша Каштру не было сразу 15 футболистов, которые уехали в расположения различных сборных.

Уже к 39-й минуте "Шахтер" уступал 0:2 после голов Шахаба Захеди и Тараса Завийского. Во втором тайме "оранжево-черным" удалось отыграть лишь один мяч, на 83-й минуте отличился Фернандо. Большего чемпиону добиться не удалось.

"Шахтер": Гриценко (Турбаевский, 46), Додо (Сиприано, 63), Витао, Пихаленок (Мампасси, 46), Сиприано (Бутко, 46; Козик, 84), Майкон, Алан Патрик (к) (Дентиньо, 46), Маркос Антонио (Пихаленок, 68), Тете (Шостак, 84), Тайсон (Фернандо, 68), Фернандо (Судаков, 53)

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