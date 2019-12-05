"Шахтер" – "Олимпик": онлайн донецкого дерби в Харькове

Олимпик - Шахтер / Фото: официальный сайт УПЛ

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В пятницу, шестого декабря, состоится матч семнадцатого тура чемпионата Украины, в котором "Шахтер" будет принимать "Олимпик". Поединок пройдет в Харькове на ОСК "Металлист". Мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Олимпик" с видео голов и яркими фото с поединка.

"Шахтер" – "Олимпик" 0:0

После потери очков во встрече с "Мариуполем" подопечные Луиша Каштру постараются добыть позитивный результат с "Олимпиком" при минимальных потерях.

Сейчас у "горняков" все взоры направлены на матч заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов, где на кону судьба выхода в плей-офф. Встреча "Аталантой" будет крайне тяжелой, поэтому силы "Шахтеру" понадобятся.

На матч чемпионата Украины главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял 19 футболистов. Отметим, в предварительную заявку попали восстановившиеся после повреждений Исмаили и Марлос. Алан Патрик и Жуниор Мораес отбыли дисквалификации и уже в общей группе

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко Защитники: Додо, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Исмаили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Майкон, Тайсон, Евгений Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Дентиньо, Марлос

Нападающий: Жуниор Мораес

"Олимпик" ведет борьбу за попадание в ТОП-6. Команда Висенте Гомеса стала стабильно брать очки в играх со своими конкурентами и поднялась в турнирной таблице. Правда, второй раз в сезоне сыграть вничью с "Динамо" им не удалось и они проиграли со счетом 3:1.

Клубы провели 13 поединков. В девяти сильнее был "Шахтер", четыре ничьи. В качестве хозяев поля "горняки" одержали верх в трех из шести матчей.

Что сказали наставники:

"Настраиваю игроков на обычный матч, на кону которого 3 очка. Против нас будет очень сильный соперник, лучшая команда чемпионата. Главное – продемонстрировать, на что мы способны. Конечно, искусственный газон усложняет подготовку. У каждой команды есть свои проблемы. Поле не может быть оправданием плохой игры. Много травмированных, но у нас достаточно игроков, которые могут их заменить", – отметил наставник "Олимпика" Висенте Гомес.

"У "Олимпика" до последнего тура в пяти матчах было четыре победы и ничья, а это 13 очков. Они радикально поменяли свой стиль и провели отличные матчи. Сегодня это команда, которая не боится разыгрывать от ворот, атакует большим количеством футболистов, даже под жестким прессингом, и не прячется от игры. "Олимпик" хорошо показывает себя в нападении и обороне. Соперник требует много нашего внимания, и "Шахтер" должен быть на наилучшем уровне, чтобы противостоять ему. А об "Аталанте" мы еще поговорим: поединок будет с совершенно другими характеристиками. В некоторые моменты, возможно, командам придется максимально рисковать, потому что их интересует только победа", – рассказал наставник "Шахтера" Луиш Каштру.

Ранее мы писали, что свой прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Атланта" дал Андрей Воробей. Легендарный нападающий "горняков" уверен, что в последнем туре "Шахтеру" нужно все ставить на кон и выигрывать.

Смотрите обзор матча "Манчестер Сити" — "Шахтер" – 1:1

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