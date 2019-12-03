Воробей: "Шахтер" будет играть первым номером против "Аталанты"

Андрей Воробей. Фото ФК "Шахтер"

Несмотря на потерю очков в чемпионате, донецкий "Шахтер" продолжает готовится главному матчу этого года. В заключительном туре "горняки" встретятся с итальянской "Аталантой", в противостоянии с которой решиться дальнейшая судьба оранжево-черных в этом еврокубковом сезоне. Легендарный нападающий донецкой команды Андрей Воробей поделился ожиданиями от предстоящего поединка и рассказал, как, по его мнению, повлиял на команду ничейный результат в Манчестере.

- Насколько ничья с "МанСити" может дать "Шахтеру" моральную уверенность и преимущество в матче с "Аталантой"?

- Этот результат и был больше для уверенности, потому что в ослабленном составе, без ведущих игроков, "Шахтер" сумел добиться ничьей, да еще и с кем – с "Манчестер Сити". Это результат для самоутверждения игроков, в большей мере. При этом результат матча с "Сити" не повлиял на расстановку сил в группе. Все равно нужно в последнем туре все ставить на кон и выигрывать. Каких-то сил это вряд ли добавило, но к матчу с "Аталантой" "Шахтер" должен подойти максимально сконцентрированным.

- Против "Ман Сити" "Шахтер" сыграл без лидеров и показал едва ли не лучшую игру сезона. Можно ли говорить, что в Манчестере мы увидели "Шахтер" будущего и такой же состав стоит ждать и на "Аталанту"?

- Не думаю. Если Тайсон не будет травмирован, то он будет в составе. Какая-то ротация точно будет. По игре с "Сити" было видно, что растет замена лидерам. Давайте говорить откровенно – лидеров скоро нужно будет продавать. И эта игра показала, что Тете, Додо готовы играть на таком уровне. Они неплохо провели встречу, выглядели очень солидно и видно, что нашим лидерам есть замена.

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- В первом матче "Шахтер" играл с "Аталантой" вторым номером, сделав ставку на контратаки. В ответном матче горняки тоже будут играть вторым номером или постараются забрать инициативу себе?

- "Шахтер" будет играть в свой футбол, будет играть первым номером. Но вы прекрасно понимаете уровень "Аталанты". Это очень сильный клуб по европейским меркам. Да, он дебютант Лиги чемпионов, но, тем не менее, он сильный и будет тяжело. Но думаю, что "Шахтер" будет играть первым номером.

- Учитывая, что это последний матч "Шахтера" в этом году в Харькове и что на кону стоит путевка в плей-офф Лиги чемпионов, можно ли ждать аншлаг, и насколько важна будет для футболистов поддержка трибун?

- Не знаю, какие погодные условия будут, насколько будет холодно, но однозначно хотелось бы, чтобы болельщик пришел и поддержал нашу команду. Но там уже какие погодные условия будут, люди будут выбирать, где им лучше смотреть. Я думаю, если болельщик придет на стадион, то он не пожалеет об этом. Игра будет хорошая.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Аталанта" пройдет в среду 11 декабря на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 19.55. Билеты можно приобрести по ссылке

Обзор выездного матча "Шахтера" против "Аталанты":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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