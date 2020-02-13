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"Шахтер" получил лицензию на запуск своего телеканала – смотрите круглосуточно

13 февраля, 14:42

В Украине заработает первый канала футбольного клуба

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Скоро на украинском телевидении появится еще один спортивный канал. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал "Шахтеру" лицензию на кабельное вещание клубного телеканала. Сообщается, что это будет первый телеканал футбольного клуба в Украине. Недавно мы сообщали, что в Украине заработал канал "Футбол 3".

Канал "Шахтера" будет выходить под аббревиатурой FCSD. На нем будут показывать все матчи донецкой команды в разных турнирах. В том числе и архивные поединки. А также – интервью игроков, новости из жизни клуба. Канал будет доступен в кабельных сетях и на платформах IPTV, контент канала будет распространяться также на официальном сайте "Шахтера".

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Тем временем "горняки" после двух турецких тренировочных сборов вернулись в Украину. На своей загородной базе "Святошин" подопечные Луиша Каштру готовятся к дуэлям в 1/16 Лиги Европы с португальской "Бенфикой".

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вентспилс" в контрольном матче на сборе в Турции

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Источник: xsport.ua

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