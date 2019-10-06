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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" разобрался с дебютантом Премьер-лиги

6 октября, 16:01

"Горняки" продолжили победную серию в чемпионате Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" обыграл "Днепр-1" в матче 10-го тура чемипоната Украины. Поединок пршел в Днепре на "Днепр Арене" и завершился победой "горняков" со счетом 2:0. С таким же счетом дончане обыгрывали днепрян в прошлом сезоне в Кубке Украины. Только в это раз забитыми голами отличились Жуниор Мораес и Тайсон. Полную запись матча "Днепр-1" – "Шахтер" можно смотреть на нашем сайте.

"Днепр-1" – "Шахтер" – 0:2
Голы: Мораес (4), Тайсон (83)

"Днепр-1": Юрчук, Сафронов, Полевой, Лопыренок, Логинов, Когут (Кулиш, 82), Кравченко, Назаренко, Вакулко (Булеца, 69), Чичиков (Коркишко, 73), Супряга.

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"Шахтер": Пятов, Кривцов, Додо, Исмаили, Бондарь, Алан Патрик (Тете, 86), Степаненко, Марлос (Соломон, 68), Коноплянка (Коваленко, 68), Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Вакулко (26), Степаненко (33), Тайсон (57), Мораес (67), Когут (74), Полевой (90).

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Шахтер Шахтер Шах
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Пропущеные 4
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ДинамоДинамоДин
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Пропущеные 7
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АлександрияАлександрияАле
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ЗаряЗаряЗар
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Пропущеные 10
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Пропущеные 11
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Днепр-1Днепр-1Дне
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Пропущеные 13
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МариупольМариупольМар
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Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
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Разница -10
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Напомним, что посреди недели "Шахтер" обыграл "Аталанту" со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Победный гол Манор Соломон забил в компенсированное время. А при счете 0:0 Андрей Пятов парировал пенальти, назначенный за сомнительный эпизод с участием Кривцова.

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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