"Шахтер" вернет болельщиков на трибуны – пока виртуально

Болельщиков, которые подключатся к трансляции в Zoom, выведут на огромные экраны на НСК "Олимпийский"

К матчу "Шахтер" – "Заря", который пройдет в Киеве 27 июня на "Олимпийском", донецкий клуб приготовил акцию для болельщиков. Фанаты "Шахтера" смогут посетить игру виртуально – через трансляцию в Zoom на огромных экранах, установленных в чаше стадиона. Также болельщики примут участие в церемонии награждения команды золотыми медалями.

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"Шахтер" досрочно, за пять туров до финиша Премьер-лиги, стал чемпионом Украины в 13-й раз в истории. Случилось это после победы над "Александрией" (3:2) в предыдущем туре.

Таким образом, матч против "Зари", как и все оставшиеся игры, для "горняков" не будут иметь турнирного значения. Тем не менее, "Шахтер" – фаворит. Коэффициент на победу донецкого клуба – 2.10, на успех "Зари" – 3.15, на ничью – 3.90.

Чтобы войти в историю и попасть в трансляцию, необходимо зарегистрироваться в специальном чате и получить ссылку на Zoom-трансляцию матча "Шахтер" – "Заря".

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