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Суркис – о будущем Михайличенко: "Для меня не выигрыш чемпионата – трагедия, дальше додумывайте сами"

17 июня, 23:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Президент "Динамо" не снимает с себя вину за неудачные результаты при Михайличенко

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, какие задачи ставились перед главным тренером команды Алексеем Михайличенко. Напомним, Михайличенко по ходу сезона заменил на посту наставника Александра Хацкевича, который не смог вывести команду в групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, что сегодня "Динамо" вышло в финал Кубка Украины, обыграв "Минай" (2:0) из Первой лиги.

Условия при подписании контракта ставились следующие. Первое – это команда должна квалифицироваться в Лигу чемпионов, то есть занять не ниже второго места в УПЛ. Я понимал, что первый сезон будет перестроечным, но надеялся, что Михайличенко будет бороться за чемпионство. Но понимал, что может не получиться.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Я не хотел бы сейчас обсуждать его контракт, так как мы пока что не гарантировали себе второе место. У меня с ним абсолютно доверительные отношения, и он понимает, что невыполнение задач может повлечь за собой отставку. И это прописано в контракте. Для меня не выигрыш чемпионата – это уже трагедия, а дальше додумывайте сами.

В контракте Михайличенко не прописано никакой неустойки за досрочное расторжение. Один раз команда уже заняла почетное четвертое место, и мне пришлось платить нашему легендарному великому футболисту и тренеру (Блохину). Такой был прописан контракт. Когда мы подписывали тот контракт, я себе и представить не мог, что Олег Владимирович доведет команду до четвертого места. Это стало для меня уроком", – сказал президент.

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Также Суркис не снимает с себя вину за то, что Михайличенко не смог навязать "Шахтеру" борьбу за золотые медали. Сейчас киевляне борются за вторую строчку с "Зарей" и "Десной".

Я виноват, так как его назначил, и он виноват, ведь селекция была за ним. Конечно, можно многое списывать на Хацкевича, но я не могу так сказать. Потому что перед Хацкевичем я ставил задачу – доверие нашей молодежи. И он с этой задачей постепенно справлялся. Но это были полумеры: то выпустит, то недоверие. Вот смотрите: Шапаренко и Цитаишвили – талантливые игроки. Но если Цитаишвили сыграет какую-то игру плохо, и его посадят на лавку, мы можем его потерять. Им нужно доверять. Но доверять тогда, когда они выполняют все, что говорит главный тренер. Сумеет ли тренер раскрыть эту молодежь – посмотрим", – добавил Суркис.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
26
22
2
2
66
18
48
68
Забитые 66
Пропущеные 18
Разница 48
Результаты последних матчей: В В В П В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
26
13
4
9
37
35
2
43
Забитые 37
Пропущеные 35
Разница 2
Результаты последних матчей: П П В В П
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
10
24
40
-16
27
Забитые 24
Пропущеные 40
Разница -16
Результаты последних матчей: Н Н П П В
9
ВорсклаВорсклаВор
25
6
5
14
18
41
-23
23
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
26
5
7
14
19
41
-22
22
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П П Н Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Шахтеру" после карантина:

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Лига чемпионов чемпионат Украины Игорь Суркис Алексей Михайличенко

Источник: Та то Таке

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