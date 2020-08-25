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Тайсон лучший футболист, Скрипник – лучший тренер: названы лауреаты прошлого сезона Премьер-лиги

25 августа, 22:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Три награды по итогам прошлого сезона достались игрокам "Шахтера"

Премьер-лига назвала лауреатов прошлого сезона чемпионата Украины. Лучшим футболистом турнира был признан полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон. Звание лучшего тренера досталось наставнику луганской "Зари" Виктору Скрипнику.

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Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга, отыгравший прошлый сезон в аренде в "Днепр-1", получил приз лучшему молодому футболисту чемпионата Украины, а награда лучшему вратарю досталась еще одному игроку "Шахтера" Андрею Пятову. Лучшим же бомбардиром Премьер-лиги стал Жуниор Мораес из "Шахтера".

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Награды были вручены перед началом матча за Суперкубок Украины на "Олимпийском". "Шахтер – Динамо" онлайн трансляция доступна на нашем сайте, а также сервисе Oll.tv.

До этого "Шахтер" и "Динамо" выигрывали Суперкубок Украины по 8 раз. Кроме них, трофей не завоевывал никто. Сегодня счет по титулам станет 9:8 в пользу одного из грандов.

Смотрите обзор 1-го тайма матча за Суперкубок:

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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чемпионат Украины Андрей Пятов Тайсон футболист Виктор Скрипник премьер-лига Владислав Супряга

Источник: Сегодня|Спорт

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