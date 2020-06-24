Українська
$ 26,61
30,12

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Тренер "Шахтера" рассказал о главной ошибке "Динамо" в чемпионате Украины и сложностях лидеров

24 июня, 18:17

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Луиш Каштру уверен, что его команда не расслаблялась на всей дистанции сезона

Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины – за пять туров до финиша сезона. В связи с этим наставник "горняков" Луиш Каштру дал пресс-конференцию для португальских СМИ. В частности Каштру рассказал об изменениях в тренерском штабе "Шахтера".

Реклама

Также наставник поделился мыслями о чемпионате Украины и соперничестве с "Динамо". Его слова приводит официальный сайт "Шахтера":

"Украинская лига – не слабая. У нас хорошие футболисты. Это оправдывает все, что с нами происходит. У "Динамо" также великолепные игроки, у них восьмеро – в сборной Украины. Но у них был плохой старт, который стал фатальным. Для нас же сложностью был возможный дисбаланс в обороне при большом количестве объемной работы в атаке. Мы смогли с этим справиться. Будь мы невнимательны, это стало бы фатальным для нас, и в некоторых ситуациях так и становилось".

Кроме того, Каштру рассказал о трудностях, с которыми сталкивались его подопечные:

"Сложности претендентов на чемпионство известны. Мы играем против команд, которые очень глубоко закрываются в обороне и действуют компактно. Часто бывают две линии 6+4, когда даже не оставляют впереди нападающего. Иногда это 5+5, иногда 5–4–1. Чтобы противостоять этому и вскрыть оборону соперника, нужны очень квалифицированные футболисты. В последней линии обороны соперника очень важно играть в комбинационный футбол и быстро принимать решения".

Читайте также: Каштру впервые стал чемпионом за 23 года работы.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Динамо" в чемпионате страны в конце весны

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Луиш Каштру

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Новый клуб УПЛ в Одессе: президент
Новый клуб УПЛ в Одессе: президент "Олимпика" хочет купить стадион "Черноморец" и перевезти командуЧУ по футболу
"Шахтер" – "Александрия": где смотреть матч чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Нечего окна бить: во Львовской области футбольного хулигана оштрафовали на приличную сумму
Нечего окна бить: во Львовской области футбольного хулигана оштрафовали на приличную суммуЧУ по футболу
"Шахтер" – чемпион! "Горняки" досрочно стали "золотыми", одержав волевую победу над "Александрией"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять