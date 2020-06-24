Тренер "Шахтера" рассказал о главной ошибке "Динамо" в чемпионате Украины и сложностях лидеров

Луиш Каштру уверен, что его команда не расслаблялась на всей дистанции сезона

Донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины – за пять туров до финиша сезона. В связи с этим наставник "горняков" Луиш Каштру дал пресс-конференцию для португальских СМИ. В частности Каштру рассказал об изменениях в тренерском штабе "Шахтера".

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Также наставник поделился мыслями о чемпионате Украины и соперничестве с "Динамо". Его слова приводит официальный сайт "Шахтера":

"Украинская лига – не слабая. У нас хорошие футболисты. Это оправдывает все, что с нами происходит. У "Динамо" также великолепные игроки, у них восьмеро – в сборной Украины. Но у них был плохой старт, который стал фатальным. Для нас же сложностью был возможный дисбаланс в обороне при большом количестве объемной работы в атаке. Мы смогли с этим справиться. Будь мы невнимательны, это стало бы фатальным для нас, и в некоторых ситуациях так и становилось".

Кроме того, Каштру рассказал о трудностях, с которыми сталкивались его подопечные:

"Сложности претендентов на чемпионство известны. Мы играем против команд, которые очень глубоко закрываются в обороне и действуют компактно. Часто бывают две линии 6+4, когда даже не оставляют впереди нападающего. Иногда это 5+5, иногда 5–4–1. Чтобы противостоять этому и вскрыть оборону соперника, нужны очень квалифицированные футболисты. В последней линии обороны соперника очень важно играть в комбинационный футбол и быстро принимать решения".

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