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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Я впервые стал чемпионом за 23 года работы": португальский тренер "Шахтера" – о своем долгом пути

20 июня, 22:47

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Луиш Каштру в 58 лет выиграл чемпионский титул первый раз - в Украине

Сегодняшняя досрочная победа "Шахтера" в чемпионате Украины 2019/2020 стала особенной сразу по нескольким причинам. Кроме всего прочего, "горняки" обошли "Динамо" по трофеям среди клубов Украины за время независимости, Андрей Пятов взял "золото" десятый раз.

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А вот главный тренер донецкой команды Луиш Каштру познал вкус чемпионства впервые. 58-летний португальский специалист поделился своими ощущениями:

"Мы добились титула, проходя через огромные сложности. Подействовали на нас и мировые события. Сложно было что-то планировать, но понимали, что нужно быть готовыми к возобновлению чемпионатов... Когда столько очков отрыва, могут подумать, что достичь успеха было просто. Но это мы поставили себя на такую позицию: никто нам ничего не дарил и не давал, все, что мы заработали – благодаря работе и отдачи всех в клубе. А для тренеров главная задача – видеть счастливыми болельщиков и администрацию клуба. Для меня большая радость видеть это счастье вокруг.

Я прошел все португальские дивизионы – от самых низов до "Порту". Но впервые за 23 года выиграл титул в высшей лиге. Впервые у меня в руках была команда, которая готова стать чемпионом.

Мы – семья. Это чувствуется каждый день. У нас есть проблемы, как и в других семьях. Но мы их разрешаем с максимальным уважением друг к другу. Взаимоуважение заставляет нас даже в сложные моменты идти вперед и добиваться целей".

Вашему вниманию – расписание и результаты 27-го тура чемпионата Украины и турнирная таблица.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Александрия":

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футбол Шахтер Донецк чемпион ФК Александрия Луиш Каштру

Источник: Телеканал "Футбол"

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