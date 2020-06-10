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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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  4. У "Динамо" вернулся лидер перед "матчем смерти" в чемпионате Украины

У "Динамо" вернулся лидер перед "матчем смерти" в чемпионате Украины

10 июня, 18:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Полузащитник пропустил два первых матча после карантина и-за травмы

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков вернулся в общую группу киевлян. Футболист получил травму во время тренировки после длительного карантина и пропустил два матча команды возобновленного чемпионата Украины против "Шахтера" (1:3) и "Александрии" (5:1). Сегодня "Динамо" сообщило, что Цыганков присоединился к командным тренировкам.

Ранее в общую группу вернулся Николай Шапаренко. Он получил повреждение в одно время с Цыганковым, но приступил к тренировкам на несколько дней раньше. В лазарете команды продолжают находиться Никита Бурда и Йосип Пиварич.

В текущем сезоне Цыганков провел 31 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

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В следующем матче в Премьер-лиге "Динамо" встретится с "Зарей". Обе команды ведут борьбу за серебряные медали и имеют одинаковое количество очков, но луганчане опережают киевлян за счет дополнительных показателей.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ЗаряЗаряЗар
25
15
4
6
41
19
22
49
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ДинамоДинамоДин
25
15
4
6
51
22
29
49
Забитые 51
Пропущеные 22
Разница 29
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
24
6
8
10
23
39
-16
26
Забитые 23
Пропущеные 39
Разница -16
Результаты последних матчей: Н П П В П
9
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

В тренде
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Ранее мы писали, что Игорь Суркис окончательно высказался насчет тренера "Динамо". Президент киевского клуба пока что остановился на кандидатуре Алексея Михайличенко.

Смотрите, как "Динамо" играло против "Шахтера" после карантина:

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чемпионат Украины Динамо Киев Виктор Цыганков

Источник: Сегодня|Спорт

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