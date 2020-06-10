У "Динамо" вернулся лидер перед "матчем смерти" в чемпионате Украины

Полузащитник пропустил два первых матча после карантина и-за травмы

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков вернулся в общую группу киевлян. Футболист получил травму во время тренировки после длительного карантина и пропустил два матча команды возобновленного чемпионата Украины против "Шахтера" (1:3) и "Александрии" (5:1). Сегодня "Динамо" сообщило, что Цыганков присоединился к командным тренировкам.

Ранее в общую группу вернулся Николай Шапаренко. Он получил повреждение в одно время с Цыганковым, но приступил к тренировкам на несколько дней раньше. В лазарете команды продолжают находиться Никита Бурда и Йосип Пиварич.

В текущем сезоне Цыганков провел 31 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

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В следующем матче в Премьер-лиге "Динамо" встретится с "Зарей". Обе команды ведут борьбу за серебряные медали и имеют одинаковое количество очков, но луганчане опережают киевлян за счет дополнительных показателей.

Ранее мы писали, что Игорь Суркис окончательно высказался насчет тренера "Динамо". Президент киевского клуба пока что остановился на кандидатуре Алексея Михайличенко.

Смотрите, как "Динамо" играло против "Шахтера" после карантина:

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