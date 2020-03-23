В ближайшее время в чемпионате Украины появится три автобуса с системой VAR

Глава Украинской Ассоциации футбол Андрей Павелко рассказал о расширении автопарка автобусов Системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Украинской Премьер-лиге.

"Вижу, как клубы позитивно отнеслись к VAR. Они предложили свою помощь, чтобы дополнительное оборудование было закуплено. Стоимость? До 300 тысяч евро. Это машина с полным оборудованием, сертифицированным ФИФА. Оно закупается только у определенных поставщиков. Но самое главное, что на этом оборудовании арбитры должны пройти количество офлайн-тестов. Они должны сами отыграть это в офлайн-режиме, чтобы получить право выйти в поле в онлайн-режиме.

У нас уже есть понимание, что к одному автобусу, полностью укомплектованному техникой, добавляется предложение "Десны". И еще третий автобус предложил наш один из партнеров, который будет отвечать за чистоту матчей, связанной с комитетом честной игры. Эта компания предложила свою помощь в еще одном полностью укомплектованном автобусе. В ближайшее время мы получим уже три автобуса. Один автобус – один матч в туре, значит сможем полностью обслуживать VAR шести матчей в туре", – сказал Павелко.