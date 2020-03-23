Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

В ближайшее время в чемпионате Украины появится три автобуса с системой VAR

23 марта, 10:23

Максим Перепелица

Андрей Павелко рассказал о расширении автопарка

Глава Украинской Ассоциации футбол Андрей Павелко рассказал о расширении автопарка автобусов Системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Украинской Премьер-лиге.

"Вижу, как клубы позитивно отнеслись к VAR. Они предложили свою помощь, чтобы дополнительное оборудование было закуплено. Стоимость? До 300 тысяч евро. Это машина с полным оборудованием, сертифицированным ФИФА. Оно закупается только у определенных поставщиков. Но самое главное, что на этом оборудовании арбитры должны пройти количество офлайн-тестов. Они должны сами отыграть это в офлайн-режиме, чтобы получить право выйти в поле в онлайн-режиме.

У нас уже есть понимание, что к одному автобусу, полностью укомплектованному техникой, добавляется предложение "Десны". И еще третий автобус предложил наш один из партнеров, который будет отвечать за чистоту матчей, связанной с комитетом честной игры. Эта компания предложила свою помощь в еще одном полностью укомплектованном автобусе. В ближайшее время мы получим уже три автобуса. Один автобус – один матч в туре, значит сможем полностью обслуживать VAR шести матчей в туре", – сказал Павелко.

В тренде
Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Кстати, ранее мы писали, что у "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение. Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этот вариант будет актуален, если результаты чемпионатов будут признаны недействительными.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины ФФУ Андрей Павелко

Источник: Канал Футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
Поражение
Поражение "Шахтера" и ничья "Динамо": все результаты 23-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе "Финала четырех"ЧУ по футболу
Из-за коронавируса
Из-за коронавируса "Динамо" теряет ЛЧ: чемпионат Украины могут закончить, утвердив нынешнюю таблицуЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...