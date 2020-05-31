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Волшебство Марлоса, VAR с Монзуль и воля чемпиона: обзор победы "Шахтера" над "Динамо"

31 мая, 19:46

Олег Люлька Олег Люлька

Чемпионат Украины вернулся после карантина. Смотрите, как "горняки" добыли волевую победу над киевлянами

Украинский футбол вернулся к жизни! Первое после карантина "Класико" между "Шахтером" и "Динамо", которое состоялось в воскресенье на пустом НСК "Олимпийский", завершилось уверенной и волевой победой "горняков" со счетом 3:1. Хронология матча "Шахтер" – "Динамо". Напомним, трансляции матчей чемпионата Украины, который возобновился после длительного перерыва, доступны на ресурсе oll.tv.

Киевляне лучше начали матч с "Шахтером" – быстрый гол Сидорчука был отменен Екатериной Монзуль после просмотра VAR из-за фола со стороны Попова. Однако Буяльский на 38-й минуте вывел "Динамо" вперед уже согласно всем правилам.

Тем не менее "Шахтер" сразу же отыгрался благодаря Марлосу. А во втором тайме "горняки" переиграли киевлян по всем статьям, забив в их ворота еще два мяча. Дубль оформил Марлос, а подвел черту в матче Маркос Антонио. В итоге, 3:1 в пользу дончан.

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Обзор матча "Шахтер" – "Динамо" (3:1)

Шахтер – Динамо – 3:1
Голы: Марлос, 39, 67, Маркос Антонио, 74 – Буяльский, 38
Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик (Коноплянка, 84) – Марлос (Тете, 76), Коваленко (Маркос Антонио, 53), Тайсон (Соломон, 85) – Мораес (Фернандо, 76)
Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев – Цитаишвили (Караваев, 77), Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич – Русин (Де Пена, 77)
Предупреждения: Исмаили, Коваленко – Попов

Статистика матча Шахтер – Динамо (3:1)

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Благодаря этой победе "Шахтер" оторвался от преследователей уже на 16 очков. Учитывая, что до финиша первенства остается 8 туров, уже вскоре "горняки" могут оформить досрочное чемпионство. Тогда как "Динамо" остается за пределами зоны Лиги чемпионов, занимая в турнирной таблице УПЛ четвертое место. У киевлян столько же очков, как у "Зари" и "Десны", но команда Алексея Михайличенко проигрывает им по личным встречам.

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Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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Источник: Сегодня|Спорт

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