"Ворскла" в рекордном матче своего капитана не удержала победу над "Мариуполем"

Полтавчане даже были близки к поражению, но второй гол азовцев был отменен из-за офсайда

Полтавская "Ворскла" не смогла удержать победу над "Мариуполем" в стартовом матче 26-го тура чемпионата Украины. Полтавчане открыли счет на 59-й минуте после результативного удара Якубу, но за 15 минут до конца встречи хозяева поля сумели сравнять счет благодаря Топалову.

Почти сразу же "Мариуполь" забил второй мяч, но его справедливо отменил главный арбитр встречи из-за офсайда. Уже в компенсированное время встречи Игорь Пердута сорвал выход один на один и заработал удаление, но времени воспользоваться численным преимуществом у азовцев не осталось.

Отметим, что этот матч стал 293-м в чемпионатах Украины для капитана "Ворсклы" Владимира Чеснакова. По этому показателю он вышел на перовое место в клубе, опередив Арменда Даллку.

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"Мариуполь" – "Ворскла" – 1:1

Голы: Топалов (74) – Якубу (59)

"Мариуполь": Гальчук, Яворский (Дава, 65), Быков, Муравский, Кирюханцев (Корниенко, 65), Мишнев, Полегенько, Игнатенко (Тищенко, 85), Чурко (Кащук, 65), Фомин, Кулаков (Топалов, 57).

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Сапай, Чеснаков, Кане, Шехич (Якубу, 46), Ндиайе, Пуцлин, Скляр (Баенко, 90), Степанюк (Кравчук, 66), Кулач (Васин, 73).

Предупреждения: Быков (14), Игнатенко (22), Пуцлин (27).

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Удаление: Пердута (90+2)

Смотрите, как команды играли в предыдущем туре:

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