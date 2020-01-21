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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Все – в Турцию! "Днепр-1" взял на сборы игроков на две с половиной команды

21 января, 13:43

Подопечные Дмитрия Михайленко запланировали четыре товарищеских матча

"Днепр-1" отправился на сборы

"Днепр-1" отправился на сборы / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Сегодня утром еще одна украинские команда отправилась на тренировочные сборы в теплые края. В 10:30 "Днепр-1" выехал с базы в Приднепровске в Запорожье. А оттуда днепряне вылетают в Стамбул, откуда доберутся до места назначения – Антальи. Также в Турции уже тренируется и даже играет "товарняки" киевское "Динамо". Как мы сообщали, "Шахтер" провел первую тренировку в Турции с четырьмя воротами.

В делегации "Днепра-1" значатся 27 футболистов.

Вратари: Валерий Юрчук, Андрей Клищук, Мирослав Зновенко

Защитники: Сергей Логинов, Папа Гуйе, Максим Лопиренок, Александр Сваток, Владимир Адамюк, Владимир Полевий, Владислав Шаповал, Андрей Цуриков

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Полузащитники: Сергей Кравченко, Арсений Батагов, Юрий Вакулко, Александр Снижко, Игор Когут, Сергей Булеца, Александр Назаренко, Валентин Рубчинский, Франсиско Ди Франко, Лукас Тейлор, Гриффин Сабатини, Александр Беляев

Нападающие: Владислав Супряга, Алексей Хобленко, Алексей Чичиков, Дмитрий Коркишко

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В Турции "Днепр-1" проведет четыре контрольных матча: с командами-середняками чемпионатов Сербии, Польши, Австрии и Чехии.

Смотрите, как днепряне были разгромлены "Колосом" в чемпионате Украины

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