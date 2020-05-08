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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Всем сдать тесты, а на тренажеры – в масках и перчатках": как чемпионат Украины вернется в игру

8 мая, 11:05

Андрей Фоменко

Матчи Премьер-лиги планируют возобновить в самом конце весны

Руководители украинского футбола провели совещание, на котором выработали новые правила для игроков для возобновления тренировок и матчей в условиях пандемии коронавируса. К слову, на днях "Десна" предложила доиграть чемпионат Украины в Киеве, "Шахтер" и "Динамо" не против. Теперь гигиене будет уделяться первостепенное значение.

Уже до возвращения к тренировкам клубы должны провести тестирование на коронавирус путем ПЦР диагностики всех сотрудников, которые участвуют в тренировочном процессе. Дезинфицирующие средства должны выделяться для каждого помещения, а инвентарь для тренировок нужно обрабатывать до тренировок и после. Тренажерами же можно пользоваться лишь в защитных рукавицах и в медицинских масках.

В помещениях желательно не задерживаться, при этом на одного человека следует выделять не менее 10 м кв. В раздевалках и душевых расстояние между людьми должно быть не менее двух метров между игроками. Перед началом каждой тренировки всех обследуют на состояние здоровья, обратив внимание на объективные факторы и возможное наличие симптомов коронавируса.

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Читайте также: чемпион мира среди молодежи – о своей роли в "Динамо": "Обещали взять в основной состав – не взяли".

Смотрите, как "Александрия" и "Динамо" играли в чемпионате Украины перед остановкой сезона

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медицина возобновление протокол карантин футбол чемпионат Украины коронавирус

Источник: SportArena

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