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"Вышел вратарь Кучерук, жалко, что не забил": Михайличенко оценил игру с "Кайратом"

28 января, 14:50

Наставник "Динамо" подытожил первый сбор команды в Турции

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал победу своих подопечных в шестом контрольном матче на сборе в турецком Белеке, где киевляне обыграли казахстанский "Кайрат".

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"Хорошо, что мы завершили сбор с позитивным результатом. Конечно, не обошлось без каких-то нюансов, потому что мы доигрывали в меньшинстве. Получил травму Ибрагим Каргбо. Мы не знаем, насколько она серьезная, хотелось бы этого избежать. Но, в принципе только вчера вечером мы играли. Мало было времени. Но спарринг получился такой, который мы ожидали. Ребята двигались, поиграли. Получили ту нагрузку, которая нужна", – отметил наставник.

"Мне казалось, что все-равно когда мы играем в контрольном матче в два состава, и возникают какие-то нюансы, мы выпускаем футболиста, который уже играл. Судья сказал, что нельзя. Ничего страшного. Выиграли вдесятером. Кучерук вышел, жалко, что не забил. А так, в принципе, все хорошо. Нам бы не помешала еще конкуренция на позиции форварда", – рассказал Михайличенко.

Напомним, сразу после матча "Динамо" отправляется в Киев. В столице Украины у футболистов будет четырехдневный отдых, после чего команда вернется в Турцию на второй тренировочный сбор.

Смотрите, как "Динамо" закрывало прошлый футбольный год

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чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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