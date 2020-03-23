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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Я призываю, чтобы соблюдали карантин": президент "Динамо" рассказал о коронавирусе

23 марта, 09:25

Максим Перепелица

Также Игорь Суркис поделился мнением об остановке УПЛ

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о приостановке чемпионата Украины, а также рассказал о пандемии вируса, который распространился по всему миру.

"Все мы видим, что происходит в Италии. Сейчас о футболе не нужно думать, а постараться перенести инфекцию с наименьшими потерями. Игра без зрителей – это не футбол. Нужно переждать, а не думать о таблице. Сегодня на кону стоят человеческие жизни.

Вторую часть чемпионата не нужно было начинать. До начала последнего тура было известно, что мы играем без зрителей – этот матч не нужно было играть, а приостановить чемпионат. То есть, не играть по шестеркам, и от этого уже "танцевать" после возобновления соревнований. Получилось что-то невнятное: начали – не закончили", – отметил Игорь Суркис.

"Я призываю, чтобы соблюдали карантин, оставались дома и не разносили между своими же родными, близкими, друзьями эту инфекцию. Сегодня ни один человек не понимает, есть ли эта инфекция у кого-то или нет.

У меня отец, которому много лет. Не хотел бы в дом принести инфекцию, поэтому стараюсь работать дома. Нужно, чтобы как можно меньше сегодня выходило людей на улицу. Таким образом, количество больных может быть значительно меньшим. Любые инфекции как приходят, так и уходят, но желательно, чтобы наша страна понесла как можно меньше потерь, – подытожил президент "Динамо".

В тренде
Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Напомним, что накануне игроки "Динамо" записали видеообращение к болельщикам. Футболисты призвали быть ответственными в связи с эпидемией: "Сейчас главное – это безопасность каждого из нас".

Смотрите, как Игорь Суркис наливает на ноге рулон туалетной бумаги:

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чемпионат Украины Динамо Киев Игорь Суркис коронавирус

Источник: Канал Футбол

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