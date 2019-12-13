"Заря" – "Шахтер", "Десна" – "Динамо": прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Украины

По три матча Премьер-лиги пройдут в субботу и воскресенье

Матч "Заря" - "Шахтер" будет центральным в эти выходные

Поединки 18-го тура чемпионата Украины проведут за два дня: по три игры в субботу и воскресенье. Лучшие клубы страны будут выступать после неудачных матчей еврокубков. Напомним, "Шахтер" уступил итальянской "Аталанте" и перешел из Лиги чемпионов в Лигу Европы. А "Динамо" и "Александрия" покинули и этот турнир.

Интересно, что в эти выходные четверка команд из верхней части таблицы сыграет между собой. В Запорожье идущая второй "Заря" будет принимать "Шахтер". А в Чернигове "Десна" в дуэли с киевским "Динамо" попытается отстоять третье место. В Полтаве же в воскресенье "Ворскла" во встрече аутсайдеров примет "Карпаты".

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Премьер-лига, 18-й тур

14 декабря, суббота

14:00 "Львов" – "Колос", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.80 – 3.20 – 2.60

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17:00 "Заря" – "Шахтер", ТВ: "2+2"

Букмекеры: 5.00 – 4.30 – 1.60

19:30 "Олимпик" – "Мариуполь", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.20 – 3.35 – 3.40

15 декабря, воскресенье

14:00 "Десна" – "Динамо", ТВ: "2+2"

Букмекеры: 5.20 – 4.10 – 1.62

14:00 "Ворскла" – "Карпаты", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.30 – 3.35 – 3.15

17:00 "Днепр-1" – "Александрия", ТВ: "УНИАН"

Букмекеры: 3.35 – 3.50 – 2.12

Этот тут будет последним для украинских клубов перед зимней паузой. Следующий, 19-й, тур запланирован на 22 февраля 2020 года.

Смотрите, как "Шахтер" не устоял перед "Аталантой" в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов

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