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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заря" – "Шахтер", "Десна" – "Динамо": прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Украины

13 декабря, 21:38

По три матча Премьер-лиги пройдут в субботу и воскресенье

Матч "Заря" - "Шахтер" будет центральным в эти выходные

Матч "Заря" - "Шахтер" будет центральным в эти выходные

Поединки 18-го тура чемпионата Украины проведут за два дня: по три игры в субботу и воскресенье. Лучшие клубы страны будут выступать после неудачных матчей еврокубков. Напомним, "Шахтер" уступил итальянской "Аталанте" и перешел из Лиги чемпионов в Лигу Европы. А "Динамо" и "Александрия" покинули и этот турнир.

Интересно, что в эти выходные четверка команд из верхней части таблицы сыграет между собой. В Запорожье идущая второй "Заря" будет принимать "Шахтер". А в Чернигове "Десна" в дуэли с киевским "Динамо" попытается отстоять третье место. В Полтаве же в воскресенье "Ворскла" во встрече аутсайдеров примет "Карпаты".

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Премьер-лига, 18-й тур

14 декабря, суббота

14:00 "Львов" – "Колос", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.80 – 3.20 – 2.60

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17:00 "Заря" – "Шахтер", ТВ: "2+2"
Букмекеры: 5.00 – 4.30 – 1.60

19:30 "Олимпик" – "Мариуполь", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.20 – 3.35 – 3.40

15 декабря, воскресенье

В тренде
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги Европы

14:00 "Десна" – "Динамо", ТВ: "2+2"
Букмекеры: 5.20 – 4.10 – 1.62

14:00 "Ворскла" – "Карпаты", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.30 – 3.35 – 3.15

17:00 "Днепр-1" – "Александрия", ТВ: "УНИАН"
Букмекеры: 3.35 – 3.50 – 2.12

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
15
2
0
48
8
40
47
Забитые 48
Пропущеные 8
Разница 40
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ЗаряЗаряЗар
17
10
4
3
33
14
19
34
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ДеснаДеснаДес
17
10
3
4
29
12
17
33
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В П Н В
4
ДинамоДинамоДин
17
10
3
4
35
12
23
33
Забитые 35
Пропущеные 12
Разница 23
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
17
9
3
5
21
16
5
30
Забитые 21
Пропущеные 16
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В Н В
6
КолосКолосКол
17
6
2
9
16
28
-12
20
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П П
7
МариупольМариупольМар
17
4
7
6
15
25
-10
19
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н Н П Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
17
5
3
9
17
26
-9
18
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В Н П
9
ОлимпикОлимпикОли
17
5
3
9
15
30
-15
18
Забитые 15
Пропущеные 30
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
17
3
3
11
11
30
-19
12
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: Н П П В П
11
КарпатыКарпатыКар
17
2
5
10
14
31
-17
11
Забитые 14
Пропущеные 31
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ВорсклаВорсклаВор
17
3
2
12
10
32
-22
11
Забитые 10
Пропущеные 32
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П П П

Этот тут будет последним для украинских клубов перед зимней паузой. Следующий, 19-й, тур запланирован на 22 февраля 2020 года.

Смотрите, как "Шахтер" не устоял перед "Аталантой" в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов

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