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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заря" выдала невероятную развязку против "Десны" в чемпионате Украины

19 октября, 19:12

Победные голы были забиты в последние 10 минут матча

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Луганская "Заря" одержала волевую победу над черниговский "Десной" в матче 11-го тура чемпионата Украины. Поединок оправдал звание одного из центральных в туре, ведь на поле сошли два претендента на медали Премьер-лиги – до начала матча "Десна" шла на втором месте, а "Заря" отставала от них на четыре балла и занимала пятую позицию.

Гости подтвердили свои претензии на победу уже на 17-й минуте, когда Дегтярев открыл счет. Казалось, что черниговцы продолжат свою 100-процентную серию гостевых побед в сезоне, но развязка наступила в концовке встречи. Сначала Леднев сравнял счет в матче, а затем Юрченко ударом с пенальти вывел "Зарю" вперед.

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"Заря" – "Десна" – 2:1
Голы: Леднев (81), Юрченко (85, пен) – Дегтярев (17)

"Заря": Шевченко, Абу-Ханна, Тымчик, Вернидуб, Кочергин (Леднев, 46), Громов (Будковский, 81), Юрченко, Хомченовский, Кабаев (Русин, 46), Михайличенко, Иванисеня.

"Десна": Паст, Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Фаворов, Огиря, Богданов (Конопля, 89), Калитвинцев (Хлебас, 88), Картушов, Дегтярев (Ермаков, 75).

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Предупреждения: Фаворов (12), Кабаев (23), Вернидуб (50), Калитвинцев (84).

Ранее мы писали, что "Шахтер" сокрушил сельский клуб, проведя результативную подготовку перед матчем Лиги чемпионов.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
11
11
0
0
36
6
30
33
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
11
6
2
3
15
6
9
20
Забитые 15
Пропущеные 6
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ДинамоДинамоДин
10
6
2
2
22
7
15
20
Забитые 22
Пропущеные 7
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В П
4
АлександрияАлександрияАле
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н В В
5
ЗаряЗаряЗар
11
5
4
2
19
11
8
19
Забитые 19
Пропущеные 11
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В Н П
6
КолосКолосКол
11
4
2
5
9
21
-12
14
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П П В Н В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
10
3
2
5
10
13
-3
11
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
8
МариупольМариупольМар
10
2
4
4
8
16
-8
10
Забитые 8
Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
9
КарпатыКарпатыКар
11
2
3
6
8
15
-7
9
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П В
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
11
2
2
7
7
16
-9
8
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
2
7
5
20
-15
5
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н П

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видео чемпионат Украины Заря Луганск Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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