"Заря" выдала невероятную развязку против "Десны" в чемпионате Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Луганская "Заря" одержала волевую победу над черниговский "Десной" в матче 11-го тура чемпионата Украины. Поединок оправдал звание одного из центральных в туре, ведь на поле сошли два претендента на медали Премьер-лиги – до начала матча "Десна" шла на втором месте, а "Заря" отставала от них на четыре балла и занимала пятую позицию.

Гости подтвердили свои претензии на победу уже на 17-й минуте, когда Дегтярев открыл счет. Казалось, что черниговцы продолжат свою 100-процентную серию гостевых побед в сезоне, но развязка наступила в концовке встречи. Сначала Леднев сравнял счет в матче, а затем Юрченко ударом с пенальти вывел "Зарю" вперед.

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"Заря" – "Десна" – 2:1

Голы: Леднев (81), Юрченко (85, пен) – Дегтярев (17)

"Заря": Шевченко, Абу-Ханна, Тымчик, Вернидуб, Кочергин (Леднев, 46), Громов (Будковский, 81), Юрченко, Хомченовский, Кабаев (Русин, 46), Михайличенко, Иванисеня.

"Десна": Паст, Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Фаворов, Огиря, Богданов (Конопля, 89), Калитвинцев (Хлебас, 88), Картушов, Дегтярев (Ермаков, 75).

Предупреждения: Фаворов (12), Кабаев (23), Вернидуб (50), Калитвинцев (84).

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