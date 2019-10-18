"Шахтер" сокрушил сельский клуб, проведя результативную подготовку перед матчем Лиги чемпионов

Еще в первом тайме дончане забили пять мячей

ФК Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После перерыва на сборные возобновились матчи чемпионата Украины. В 11-м туре Премьер Лиги "Шахтер" встречался с "Колосом". Ранее мы рассказывали, что португальский тренер "Шахтера" отвесил комплимент Шевченко после победы над Роналду.

Интересно, что главный тренер "Колоса" Руслан Костышин пропускал поединок из-за дисквалификации за четыре желтые карточки. Тренер наблюдал за матчем с трибун. Возможно, это повлияло на его подопечных, ведь команда из Ковалевки пропустила от чемпиона Украины шесть мячей.

Счет был открыт уже на пятой минуте. После ошибки от Дениса Костышина Жуниор Мораес вышел один на один с кипером и отправил мяч в сетку.

Спустя 20 минут Евгений Коноплянка удвоил преимущество, забив первый гол с игры. Евгений обыгрался на фланге с Тайсоном и красивым обводящим в дальний поразил ворота "Колоса".

Своим дебютным голом отличился и Додо. Игрок поймал высокий пас, обыграл в противоход защитника и подсек мяч над Яшковым.

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"Колос" мог забить благодаря Ильину, но футболист попал в перекладину.

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А после этого в игру включился Тайсон, который оформил дубль в течении минуты. Сперва, полузащитник седьмой номер вколотил мяч с правой ноги в штрафной площади.

А после уже Мораес красивым пасом вывел Тайсона один на один с кипером и тот пробил между ног.

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Второй тайм был не такой результативный лишь один гол. Его автором стал Жуниор Мораес.

После 90-й минуты судья зафиксировал финальный результат – 6:0. После 11-ти туров у "Шахтера" 33 балла и первое место.

Следующий матч команда Каштру сыграет в Лиге чемпионов с "Динамо" Загреб.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов Аталанта – Шахтер:

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