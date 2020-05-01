"Жена легко согласилась взять мою фамилию – у нее девичья Москаль": смешные истории Игоря Пердуты

Защитник полтавской "Ворсклы" Игорь Пердута признался, что не раз сталкивался с забавными ситуациями, связанными с его фамилией. Ранее мы сообщали, что герой пятого тура УПЛ признался: "Забил и не знаю, как праздновать".

"Без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но мне везло с людьми – над моей фамилией никто не смеялся по-злому. Все подколки были дружескими. Я понимаю, что само слово Пердута довольно забавное, и если бы я сам услышал такую ​​фамилию, то улыбнулся. Вы же наверняка слышали, как меня партнеры зовут на поле – Пердя или Пердюня", – признался Пердута в интервью "Полтавщина спорт".

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Реклама Игорь Пердута / Фото: Facebook

Также футболист рассказал, как перспективу взять такую фамилию отреагировала его жена.

"Легко ли жена согласилась взять фамилию? Она большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она ее взяла. Она еще так удивленно у меня спрашивала: "Тю, а какую еще я должна брать?" В конце концов, у нее девичья фамилия Москаль", – пошутил Игорь.

В текущем сезоне на счету Игоря Пердуты 21 матч за полтавскую команду во всех турнирах, в которых он записал на свой счет два гола. Мы также писали, что первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавируса.

Смотрите, как Игорь Пердута забивал "Колосу"

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