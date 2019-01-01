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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Александр Кучер на тренировке сломал ногу

26 августа, 15:55

Защитник этим летом перебрался из Турции в "Карпаты"

Александр Кучер

Александр Кучер / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Защитник "Карпат" Александр Кучер выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы. Опытный центрбек на тренировке получил перелом ноги. Об этом сообщили в эфире программы "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1". Дополнительной информации о характере перелома пока нет.

Напомним, Кучер присоединился к "Карпатам" несколько недель назад и провел лишь один матч – против "Олимпика", в котором "зелено-белые" одержали свою пока единственную победу в чемпионате.

Александр Кучер родился 22 октября 1982 в Киеве. Начинал заниматься футболом в столичной школе "Атлет". На профессиональном уровне дебютировал в второлиговом харьковском "Арсенале". Впоследствии выступал за донецкий "Металлург", армянский "Бананц" и харьковский "Металлист".

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В мае 2006 года подписал контракт с донецким "Шахтером", в составе которого провел 11 сезонов, выиграл все возможные украинские трофеи, завоевал Кубок УЕФА и участвовал в Лиге чемпионов.

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Предыдущей командой футболиста был турецкий "Кайсериспор", где он провел два сезона. Также Кучер сыграл более полусотни матчей за национальную сборную Украины.

Смотрите, как Александр Кучер в предыдущий раз забивал в чемпионате Украины:

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футболист Карпаты Львов Александр Кучер

Источник: Футбол 24

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