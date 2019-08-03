"Мариуполь" добывает победу / Фото: Instagram

Битва участников ЛЕ: "Мариуполь" обыграл "Александрию" https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/5b1/a49/5d45b1a494cf1.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/5b1/a49/5d45b1a494cf1.jpg 2019-08-03T19:09:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Хозяева обыграли бронзового призера прошлого сезона

Второй тур чемпионата Украины по футболу стартовал в Мариуполе. Встречались участники Лиги Европы – "Мариуполь" принимал бронзового призера "Александрию".

Первая половина игры была примерно равной и не особо интересной. Зато во втором тайме хозяева сделали все, чтобы болельщики не пожалели, что пришли на стадион. Сначала был момент у Мишнего, но после его удара мяч из "девятки" вытащил голкипер "Александрии". А потом в штрафной упал Федорчук и рефери назначил пенальти. Фомин был точен с 11 метров. Затем Вакула протащил мяч через полполя и положил в угол ворот.

Гости не сдавались и таки забили. Уже в компенсированное время Ситало замкнул навес с фланга. Но чтобы отыграться у "Александрии" уже не было времени.

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"Мариуполь" – "Александрия" – 2:1

Голы: Фомин (78, пен.), Вакула (84) – Ситало (90+6)

Сегодня также будет сыгран поединок Премьер-лиги во Львове. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Львов" – "Динамо".

Напомним, футбольный сезон в Украине открывал матч за Суперкубок. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:

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