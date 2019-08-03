Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-08-03T16:42:27+03:00 ЧУ по футболу 2019 Гранды украинского футбола будут противостоять клубам из Львова

3 августа стартует второй тур чемпионата Украины. Поединки были разделены на две группы – три матча пройдет в субботу, еще три – в воскресенье. Киевское "Динамо" проведет второй матч подряд во Львове. После победы над "Карпатами" киевляне сразятся со "Львовом". В предыдущем матче подопечные Александра Хацкевича добыли ее лишь в компенсированное время, в другом – с большим трудом отстояли, доигрывая матч вдевятером.

Львов – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августа

А "Шахтер" проведет первый домашний матч в сезоне. В Харькове "горняки", представившие накануне новый дизайн формы, встретятся с "Карпатами". Команда Чижова на старте сезона сыграет с двумя нашими грандами поочередно. В прошлом сезоне "горняки" учинили "Карпатам" два разгрома с общим счетом 11:1.

Реклама

"Заря" после победы над "Будущностью" в Лиге Европы в воскресенье встретится с "Днепр-1". Обе команды в первом туре одержали победы.

Суббота, 3 августа

17:00 "Мариуполь" – "Александрия"

ТВ: Футбол-2, Oll.tv

Букмекеры: 3.50 – 2.90 – 2.15

19:30 "Львов" – "Динамо"

ТВ: Футбол-2, Oll.tv

Букмекеры: 7.25 – 4.75 – 1.33

19:30 "Десна" – "Ворскла"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.55 – 2.90 – 2.75

Воскресенье, 4 августа

17:00 "Олимпик" – "Колос"

В Киеве на стадионе "Динамо"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 2.25 – 3.00 – 3.10

19:30 "Шахтер" – "Карпаты"

В Харькове на стадионе "Металлист"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 1.16 – 6.50 – 11.50

19:30 "Заря" – "Днепр-1"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.05 – 3.20 – 3.30

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама