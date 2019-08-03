Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины

3 августа стартует второй тур чемпионата Украины. Поединки были разделены на две группы – три матча пройдет в субботу, еще три – в воскресенье. Киевское "Динамо" проведет второй матч подряд во Львове. После победы над "Карпатами" киевляне сразятся со "Львовом". В предыдущем матче подопечные Александра Хацкевича добыли ее лишь в компенсированное время, в другом – с большим трудом отстояли, доигрывая матч вдевятером.
Львов – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августа
А "Шахтер" проведет первый домашний матч в сезоне. В Харькове "горняки", представившие накануне новый дизайн формы, встретятся с "Карпатами". Команда Чижова на старте сезона сыграет с двумя нашими грандами поочередно. В прошлом сезоне "горняки" учинили "Карпатам" два разгрома с общим счетом 11:1.
"Заря" после победы над "Будущностью" в Лиге Европы в воскресенье встретится с "Днепр-1". Обе команды в первом туре одержали победы.
Суббота, 3 августа
17:00 "Мариуполь" – "Александрия"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 3.50 – 2.90 – 2.15
19:30 "Львов" – "Динамо"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 7.25 – 4.75 – 1.33
19:30 "Десна" – "Ворскла"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.55 – 2.90 – 2.75
Воскресенье, 4 августа
17:00 "Олимпик" – "Колос"
В Киеве на стадионе "Динамо"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 2.25 – 3.00 – 3.10
19:30 "Шахтер" – "Карпаты"
В Харькове на стадионе "Металлист"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.16 – 6.50 – 11.50
19:30 "Заря" – "Днепр-1"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.05 – 3.20 – 3.30
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