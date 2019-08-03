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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины

Сегодня, 16:42

Гранды украинского футбола будут противостоять клубам из Львова

Тарас Степаненко

Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE ЧУ по футболу 2019 Гранды украинского футбола будут противостоять клубам из Львова

3 августа стартует второй тур чемпионата Украины. Поединки были разделены на две группы – три матча пройдет в субботу, еще три – в воскресенье. Киевское "Динамо" проведет второй матч подряд во Львове. После победы над "Карпатами" киевляне сразятся со "Львовом". В предыдущем матче подопечные Александра Хацкевича добыли ее лишь в компенсированное время, в другом – с большим трудом отстояли, доигрывая матч вдевятером.

Львов – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августа

А "Шахтер" проведет первый домашний матч в сезоне. В Харькове "горняки", представившие накануне новый дизайн формы, встретятся с "Карпатами". Команда Чижова на старте сезона сыграет с двумя нашими грандами поочередно. В прошлом сезоне "горняки" учинили "Карпатам" два разгрома с общим счетом 11:1.

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"Заря" после победы над "Будущностью" в Лиге Европы в воскресенье встретится с "Днепр-1". Обе команды в первом туре одержали победы.

Суббота, 3 августа

17:00 "Мариуполь" – "Александрия"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 3.50 – 2.90 – 2.15

В тренде
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Фото: Getty Images

19:30 "Львов" – "Динамо"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 7.25 – 4.75 – 1.33

19:30 "Десна" – "Ворскла"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.55 – 2.90 – 2.75

Воскресенье, 4 августа

17:00 "Олимпик" – "Колос"
В Киеве на стадионе "Динамо"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 2.25 – 3.00 – 3.10

19:30 "Шахтер" – "Карпаты"
В Харькове на стадионе "Металлист"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.16 – 6.50 – 11.50

19:30 "Заря" – "Днепр-1"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.05 – 3.20 – 3.30

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Днепр-1Днепр-1Дне
1
1
0
0
0
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2
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Забитые 0
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
ШахтерШахтерШах
1
1
0
0
1
3
2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В
3
ДинамоДинамоДин
1
1
0
0
0
2
2
3
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: В
4
ЗаряЗаряЗар
1
1
0
0
0
1
1
3
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
5
ЛьвовЛьвовЛьв
1
1
0
0
1
2
1
3
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
6
КолосКолосКол
1
1
0
0
1
2
1
3
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
7
ВорсклаВорсклаВор
1
0
0
1
1
0
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница -1
Результаты последних матчей: П
8
ДеснаДеснаДес
1
0
0
1
2
1
-1
0
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
9
МариупольМариупольМар
1
0
0
1
2
1
-1
0
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
10
ОлимпикОлимпикОли
1
0
0
1
2
0
-2
0
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница -2
Результаты последних матчей: П
11
АлександрияАлександрияАле
1
0
0
1
3
1
-2
0
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница -2
Результаты последних матчей: П
12
КарпатыКарпатыКар
1
0
0
1
2
0
-2
0
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница -2
Результаты последних матчей: П

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футбол расписание результаты чемпионат Украины таблица

Источник: Сегодня|Спорт

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