"Динамо" разгромило "Львов" перед Лигой чемпионов

Уже на следующей неделе "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионом матчем с "Брюгге". А перед этим провело "тренировку с повышенной ответственностью" в чемпионате Украины. Во втором туре Премьер-лиги "Динамо" на выезде разгромило "Львов" – 3:0.
Преимущество "Динамо" было тотальным с первой и до последней минуты. И хозяевам крупно повезло, что они пропустили всего три мяча. Киевляне должны были открывать счет в середине первого тайма, когда Беседин пробивал в упор, но Сарнавский каким-то чудом среагировал и отбил мяч. Затем за хозяев сыграла перекладина, после удара головой Беседина. Но до перерыва динамовцы таки дожали соперника. Сидорчук увидел вбегающего в штрафную Буяльского забросил на того и Виталий красивым ударом головой отправил мяч под перекладину. А уже в следующей атаке "уронили" Шепелева в штрафной и рефери назначил пенальти. Буяльский без труда оформил дубль.
Начало второго тайма – и "Динамо" оформляет разгром. После передачи де Пена принял мяч на грудь и с острого угла забил шедевральный гол. А под конец поединка за "Львов" снова сыграла перекладина, когда закручивал в угол Шепелев.
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"Львов" – "Динамо" – 0:3
Голы: Буяльский (45+1), Буяльский (45+3, пен.), де Пена (52)
Напомним, что "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером" в Суперкубке, забив два гола в концовке встречи:
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