"Динамо" побеждает во Львове / Фото: Instagram

"Динамо" разгромило "Львов" перед Лигой чемпионов https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/5d4/a3f/5d45d4a3f2cf0.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/5d4/a3f/5d45d4a3f2cf0.jpg 2019-08-03T21:38:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Дубль Буяльского и шедевр де Пены принесли победу киевлянам

Уже на следующей неделе "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионом матчем с "Брюгге". А перед этим провело "тренировку с повышенной ответственностью" в чемпионате Украины. Во втором туре Премьер-лиги "Динамо" на выезде разгромило "Львов" – 3:0.

Преимущество "Динамо" было тотальным с первой и до последней минуты. И хозяевам крупно повезло, что они пропустили всего три мяча. Киевляне должны были открывать счет в середине первого тайма, когда Беседин пробивал в упор, но Сарнавский каким-то чудом среагировал и отбил мяч. Затем за хозяев сыграла перекладина, после удара головой Беседина. Но до перерыва динамовцы таки дожали соперника. Сидорчук увидел вбегающего в штрафную Буяльского забросил на того и Виталий красивым ударом головой отправил мяч под перекладину. А уже в следующей атаке "уронили" Шепелева в штрафной и рефери назначил пенальти. Буяльский без труда оформил дубль.

Начало второго тайма – и "Динамо" оформляет разгром. После передачи де Пена принял мяч на грудь и с острого угла забил шедевральный гол. А под конец поединка за "Львов" снова сыграла перекладина, когда закручивал в угол Шепелев.

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"Львов" – "Динамо" – 0:3

Голы: Буяльский (45+1), Буяльский (45+3, пен.), де Пена (52)

Напомним, что "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером" в Суперкубке, забив два гола в концовке встречи:

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