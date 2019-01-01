"Динамо" – "Шахтер": видео обзор матча 10 августа

Дерби на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В субботу, 10 августа, в третьем туре чемпионата Украины по футболу в Киеве на НСК "Олимпийский" сошлись вице-чемпион и чемпион прошлого сезона - "Динамо" и "Шахтер". Матч начался в 17:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер".

После первого тайма была ничья – 1:1. Счет открыли "горняки", Жуниор Мораес красиво пяткой отправил мяч в сетку, после прострела от лицевой линии. "Динамо" отыгралось перед перерывом. Гармаш нанес дальний удар, Пятов неудачно отбил перед собой и Жерсон Родригес головой отправил мяч в сетку. Это первый гол форварда сборной Люксембурга в футболке киевлян.

А во втором тайме "горняки" вышли вперед. Марлос накрутил защитников в штрафной и пробил низом в ближний угол.

"Динамо" – "Шахтер" – 1:2 (идет второй тайм)

Голы: Родригес (39) – Мораес (21), Марлос (64)

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Видео гола Мораеса

Видео гола Родригеса

Напомним, что эти команды открывали сезон в поединке за Суперкубок Украины и тогда "Динамо" обыграло "Шахтер" – 2:1.

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