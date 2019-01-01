"Динамо" – "Шахтер": онлайн трансляция украинского класико в Премьер-лиге

3 тур Премьер-лиги. "Динамо" - "Шахтер"

Сегодня состоится главный матч в украинском футболе – встречаются наши гранды и принципиальные соперники "Динамо" и "Шахтер". После победы киевлян в Суперкубке Украины команды сравнялись по титулам за время независимости нашей страны. Сегодня украинское класико – в третьем туре Премьер-лиги. Мы проведет онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" с видео-повторами голов, яркими фотографиями со стадиона и комментариями ключевых моментов встречи.

"Динамо" – "Шахтер" онлайн

Матч "Динамо" – "Шахтер" начнется в 17:00

"Динамо" – "Шахтер": прогноз букмекеров. Эксперты называют "горняков" небольшими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет 2.50, тогда как ставку на победу "Динамо" можно сделать с коэффициентом 2.85, а на ничью – 3.30. Также аналитики считают, что в этом поединке не будет большого количества забитых мячей: котировка на "меньше 2,5 голов" равна 1.70, а на "больше 2,5 голов" – 2.15.

"Динамо" – "Шахтер" в Суперкубке. 28 июля команды уже встречались. В матче-открытии сезона в украинском футболе "горняки" доминировали и вели 1:0, но затем пропустили два мяча во втором тайме и проиграли 1:2. В составе "Шахтера" гол тогда забил Алан Патрик, у "Динамо" отличились Никита Бурда и Денис Гармаш.

"Динамо" в еврокубках. Кстати, киевляне уже стартовали в Лиге чемпионов. В третьем раунде квалификации команда Хацкевича противостоит бельгийскому Брюгге. Первый матч прошел в Бельгии и завершился минимальной победой "Брюгге", за который гол забил Ханс Ванакен c пенальти, который был назначен за фол Караваева. Смотрите обзор матча "Брюгге" – "Динамо" 1:0

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"Динамо" – "Шахтер": сравнение стоимость составов. Футболисты гостей стоят в полтора раза больше. Так, весь состав киевского клуба transfermarkt оценивает в 99 миллионов евро, тогда как "горняков" – в 140 миллионов. При этом в составе "Динамо" играет больше игроков национальных сборных (17 против 12). Средний возраст одинаковый (25,2 у "Динамо" и 25,3 у "Шахтера").

Самые дорогие футболисты в составе "Шахтера":

Исмаили – 19 млн евро Тете – 15 Тайсон – 12 Марлос – 11 Степаненко – 10

А самых дорогих футболистов в составе "Динамо" попробуйте угадать. Жмите на PLAY:

Напомним, что в последнем туре чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Карпаты" со счетом 3:0. Голы тогда забивали бразильцы Марлос, Мораес и Исмаили.

В свою очередь, киевляне с таким же счетом обыграли другой львовский клуб – ФК "Львов". В составе "Динамо" голы забивали Буяльский (дважды) и де Пена. Смотрите обзор поединка:

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