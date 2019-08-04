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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Футболисты "Шахтера" прогулялись по Харькову накануне игры с "Карпатами"

Сегодня, 16:12

Игроки и тренеры вышли прогуляться, раздали автографы и сделали совместные фото с болельщиками

Футболисты и тренеры "Шахтера" прошлись накануне матча с "Карпатами"

Футболисты и тренеры "Шахтера" прошлись накануне матча с "Карпатами" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Футболисты "Шахтера" прогулялись по Харькову накануне игры с "Карпатами" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/DSC_3353.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/DSC_3353.jpg ЧУ по футболу 2019 Игроки и тренеры вышли прогуляться, раздали автографы и сделали совместные фото с болельщиками

Футболисты "Шахтера" прошлись по Харькову за несколько часов до матча второго тура украинской Премьер-лиги. В день встречи с "Карпатами" чемпионы Украины традиционно совершили небольшую утреннюю прогулку по городу. В Харькове пасмурно, температура – "плюс" 17 градусов. Онлайн трансляция "Шахтер" – "Карпаты" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна с яркими фото и видео-повторами голов.

Напомним, хозяева сыграют в новом комплекте оранжево-черной формы. Стартовый свисток арбитра поединка "Шахтер" – "Карпаты" прозвучит в 19:30.

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Эксперты называют "горняков" большими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет всего 1.13, тогда как ставку на победу "Карпат" можно сделать с коэффициентом 19, а на ничью – 8.90.

Интересно, что в чемпионате Украины нового сезона пока не было ничьих. Все сыгранные матчи завершились победой одной из команд: смотрите турнирную таблицу украинской Премьер-лиги.

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Ранее в первом туре чемпионата Украины "Шахтер" на выезде обыграл "Александрию":

А в матче-открытии сезона в украинском футболе "Шахтер" в Одессе проиграл "Динамо" матч за Суперкубок Украины:

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Харьков прогулка чемпионат Украины Шахтер Донецк Карпаты Львов

Источники: Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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