Футболисты "Шахтера" прогулялись по Харькову накануне игры с "Карпатами"

Футболисты "Шахтера" прошлись по Харькову за несколько часов до матча второго тура украинской Премьер-лиги. В день встречи с "Карпатами" чемпионы Украины традиционно совершили небольшую утреннюю прогулку по городу. В Харькове пасмурно, температура – "плюс" 17 градусов. Онлайн трансляция "Шахтер" – "Карпаты" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна с яркими фото и видео-повторами голов.
Напомним, хозяева сыграют в новом комплекте оранжево-черной формы. Стартовый свисток арбитра поединка "Шахтер" – "Карпаты" прозвучит в 19:30.
Эксперты называют "горняков" большими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет всего 1.13, тогда как ставку на победу "Карпат" можно сделать с коэффициентом 19, а на ничью – 8.90.
Интересно, что в чемпионате Украины нового сезона пока не было ничьих. Все сыгранные матчи завершились победой одной из команд: смотрите турнирную таблицу украинской Премьер-лиги.
Ранее в первом туре чемпионата Украины "Шахтер" на выезде обыграл "Александрию":
А в матче-открытии сезона в украинском футболе "Шахтер" в Одессе проиграл "Динамо" матч за Суперкубок Украины:
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